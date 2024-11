Eesti 200 kutsus madalamapalgalisi rohkem riiki lubama

"Jaa, meil on olemas täna rändekvoot. Me kindlasti ei toeta sellist rändepoliitikat, kus ilma kontrollimata on tegemist mass-sisserändega. Vaid just nimelt sellist rändepoliitikat, mis toob Eestisse neid kõrgete oskustega töötajad, kes saavad meie majandusse panustada. Eesti ettevõtjad juba pikemat aega ootavad, et valitsus julgeks tegeleda oskustööjõu poliitikaga," ütles Eesti 200 esimees Kristina Kallas "Aktuaalsele kaamerale".

Eesti 200 volikogu avalduses öeldakse: "Eesti 200 ambitsioon on kahekordistada meie majandust aastaks 2035, kuid selle ambitsiooni täitmiseks vajame suuremat ressurssi, kui meie tänane rahvaarv võimaldab. Eesti 200 ei toeta kontrollimatut massilist sisserännet. Eesti 200 soovib avada tööturu nutikale oskustööjõule. Leiame, et seda arutelu ei tohi peljata, sest selle tagajärjel vindub Eesti majandus tarbetult kaua. Me vajame paindlikku süsteemi, kus oskustööjõu kvoot arvestab Eesti majanduse tööjõuvajadustega."

Samas ei ole ka praegu takistusi spetsialistide Eestisse tööle toomisele. Kuigi valitsus kehtestab iga aasta sisserände piirarvu, mis on kuni 0,1 protsenti Eesti rahvastikust, on selle alt väljas spetsialistid, kellele tööandja maksab vähemalt 1,5 kordset Eesti keskmist palka ja välismaalased, kellele antakse tähtajaline elamisluba lühiajaliseks töötamiseks või töötamiseks kasvuettevõttes. Piirarvu arvestusse ei kuulu ka Euroopa Liidu kodanikud ja nende perekonnaliikmed, Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja Jaapani kodanikud ega rahvusvahelise kaitse taotlejad.

Erakonna volikogu rõhutas oma avalduses ka kutsehariduse reformi: "Me vajame õppimiskohustuse- ning kutseharidusreformi, et muuta kutsekeskharidus atraktiivseks ja konkurentsivõimeliseks alternatiiviks üldkeskharidusele, mis võimaldab lõpetamise järgselt suunduda nii tööturule kui jätkata õpinguid kõrghariduses."

Sama rõhutas ka erakonna esimees: "Väga oluline on ka meie enda kutsehariduse reform, meie enda noortele tegelikult heade oskuste andmine. Aga väga oluline on ka see, et mujalt maailmast, Euroopast, siia tahaksid inimesed tulla, meie ettevõtluses töötada. Ja eriti tundlik on selles osas töötlev tööstus, kes vajab tehnikuid, insenere, inimesi, kellel on IT, inseneeria ja tehnika-alane haridus."

Eesti 200 kutsus volikogu pärast kuue aasta pikkust tegutsemist kokku esimest korda, seni langetas erakonna-üleseid otsuseid üldkoosolek.

Volikogu esimeheks valiti Tartu linnavolikogu Eesti 200 saadikurühma juht, Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.