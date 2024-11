USA uurib mustanahalistele saadetud rassistlike sõnumite allikat

USA võimud uurivad, kes on saatnud mustanahalistele sel nädalal teksti-sõnumeid, milles antakse teada, et nad peavad asuma tööle puuvilla-istandustesse.

Sõnumeid, mis viitavad Ameerika Ühendriikides kunagi toimunud orjapidamisele, on saadetud Alabama, Põhja-Carolina, Pennsylvania, Virginia ja Georgia mustanahalistele elanikele. Sõnumid saadeti välja pärast ekspresident Donald Trumpi valimisvõitu.

"Tunnen, et see algas kõik juba valimistulemusest, mida me tol õhtul nägime ja hommikul nende tulemustega ärgates. Minu meelest avas see tohutu võimaluse teha just seda, mis sinu meelest on õige ja nad tunnevad, et saavad seda teha, sest neil on nüüd see võimalus," rääkis Georgia osariigi elanik Monet Miller.

"Me ei ole siin vihkamise pärast. Me ei ole siin selleks, et oma viha välja elada ega muud sellist. Kes võitis, see võitis. Tead, palju õnne. Kuid mingem edasi rahus ja armastuses, sest lõpuks võidab ikkagi armastus," kommenteeris Georgia osariigi elanik Richard Reynolds.

Orjandus kaotati Ameerika Ühendriikides 1865. aastal seda pooldanud lõunaosariikide ja sellele vastu olnud põhjapoolsete osariikide vahelise kodusõja järjel, mille võitsid põhjaosariigid.