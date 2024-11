Trumpi nõunik: meie prioriteet Ukrainas on rahu, mitte alade tagasisaamine

Kauane vabariiklaste partei strateeg Bryan Lanza ütles Briti ringhäälingule BBC antud usutluses, et Trumpi administratsioon ootab Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskilt realistlikku rahunägemust.

"Ja kui president Zelenski tuleb laua taha ja ütleb, et rahu saabub ainult siis, kui saame Krimmi, siis näitab ta meile, et ta ei võta seda tõsiselt. Krimm on kadunud," ütles Lanza. "Ja kui see on teie prioriteet saada Krimm tagasi ja panna Ameerika sõdurid võitlema Krimmi tagasisaamise nimel, siis olete üksi," lisas ta.

Trumpi meeskonnaliikme sõnul on realistlik visioon saavutada rahu ja peatada tapmine.

Venemaa annekteeris Ukrainalt Krimmi poolsaare 2014. aastal. Pärast 2022. aasta 24. veebruaril alustatud täiemahulist sissetungi on Venemaa vägede käes veidi alla viiendiku Ukraina territooriumist.

President Zelenski on korduvalt öelnud, et rahu ei saa sõlmida enne, kui kõik Vene väed on riigis lahkunud ja kogu Venemaa vallutatud territoorium, sealhulgas Krimm, tagastatakse. Tema eelmisel kuul esitatud võiduplaan sisaldab nii seda sätet kui ka Ukrainale esitatavat kutset liituda NATOga.