Ukraina korraldas Moskvale suure droonirünnaku

Ukraina ründas pühapäeval Moskvat vähemalt 34 drooniga, mille tõttu suleti ajutiselt kolm linna lennujaama, teatasid Venemaa ametnikud. Olukord rindel on jätkuvalt keeruline ja kipub halvenema, ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi. Zelenski sõnul on Ukraina tootnud esimesed 100 kodumaist raketti.

Oluline pühapäeval, 10. novembril kell 11.20:

- Ukraina korraldas Moskvale droonirünnaku;

- Kaks inimest sai vigastada Venemaa droonirünnakus Odessale;

- Mediazona ja BBC on tuvastanud enam kui 77 000 hukkunud Vene sõdurit;

- Sõrskõi: keeruline olukord rindel kipub halvenema;

- Zelenski: Ukraina on tootnud esimesed 100 kodumaist raketti;

- WSJ: USA tarnib Ukrainale üle 500 õhutõrjeraketi;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1350 sõdurit.

Ukraina korraldas Moskvale droonirünnaku

Venemaa tulistas ööl vastu pühapäeva alla 34 Moskvale sihitud Ukraina drooni, teatas linnapea suurimast rünnakust pealinnale alates täiemahulise sõja puhkemisest 2022. aasta veebruarist.

Rünnaku tõttu suleti ajutiselt kolm Moskva lennujaama, üks 52-aastane naine sai kannatada ja Moskva oblasti Stanovoje külas läks põlema kaks elumaja.

"Kokku on hävitatud 32 Moskva poole suundunud drooni," ütles varem 22 droonist teatanud linnapea Sergei Sobjanin Telegramis.

Droonid tulistati alla Moskva oblasti Ramenskoje, Kolomna ja Domodedovo rajooni kohal. Domodedovo ja Žukovski lennujaamas peatati ajutiselt lennud.

Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov ütles pühapäeval, et droonirünnak oli massiivne.

Kannatada saanud naine toimetatid põletushaavadega haiglasse, ütles kuberner.

Vene kaitseministeerium teatas varem 23 Ukraina drooni allatulistamisest piiriäärsete Brjanski, Rostovi, Belgorodi ja Kurski oblasti kohal.

Moskvale lähemal asuva Orlovi oblasti kuberner Andrei Klõtškov ütles, et õhutõrje tulistas pühapäeval alla 10 drooni.

Rünnak toimus ajal, mil Venemaa võõrustab Sotšis 50 Aafrika riigi ministreid.

Venemaa teatab Ukraina droonide allatulistamisest iga päev, kuid harilikult ei ole nende sihtmärgiks Moskva.

Vene õhutõrje tulistas kuue oblasti kohal alla 70 Ukraina drooni

Vene õhutõrje tulistas pühapäeval kuue Venemaa oblasti kohal alla 70 Ukraina drooni, 34 neist Moskva ümbruses, teatas kaitseministeerium.

Ministeerium ütles Telegramile, et droonid tehti kahjutuks kohaliku aja järgi hommikul vahemikul kell 7.00–10.00.

"Õhutõrjesüsteemid tabasid ja hävitasid 70 Ukraina mehitamata õhusõidukit, sealhulgas 34 Moskva oblasti, 14 Brjanski oblasti, seitse Orjoli ja Kaluga oblasti, kuus Kurski ja kaks Tuula oblasti kohal," ütles ministeerium.

Kaks inimest sai vigastada Venemaa droonirünnakus Odessale

Ukraina lõunaosas asuvale Odessa piirkonnale korraldatud Venemaa droonirünnakus sai vigastada vähemalt kaks inimest, teatasid Ukraina ametnikud.

"Vaenlane on taas alustanud massilist rünnakut meie piirkonna vastu," teatas Ukraina riiklik hädaabiteenistus Odessa piirkonnas oma sotsiaalmeediakontol. "Põlesid garaažid autode ja varaga, kannatada said elumajad, kauplused."

Musta mere rannikul asuva piirkonna kuberner Oleh Kiper ütles, et rünnak põhjustas mõned tulekahjud.

Ukraina sõjavägi teatas, et Vene väed ründasid riiki 145 drooniga, millest nende õhutõrje lasi alla 62 tükki.

"Odessa ja teised piirkonnad on okupantide rünnakust mõjutatud. Korterelamud ja eraeramajad said kahjustada, kuid inimohvreid ei olnud," teatasid sõjaväelased Telegrami sõnumis.

Mediazona ja BBC on tuvastanud enam kui 77 000 hukkunud Vene sõdurit

Venemaa sõltumatu meediaväljaanne Mediazona koostöös BBC Venemaaga kinnitas avalike andmete kaudu 77 143 Vene sõduri nimed, kes on tapetud alates Venemaa täismahulise sissetungi algusest.

Alates Mediazona viimasest teatest oktoobri lõpus on hukkunute nimekirja lisandunud veel 1761 Vene sõduri nimed.

Ajakirjanikud märgivad, et tegelik hukkunute arv on tõenäoliselt oluliselt suurem, kuna nende kontrollitud teave pärineb avalikest allikatest, nagu järelehüüded, sugulaste postitused, piirkondlikud meediaaruanded ja kohalike võimude avaldused.

Ühendkuningriigi kaitseminister ütles 8. novembril avaldatud intervjuus, et oktoober oli Vene vägede jaoks ohvriterohkeim kuu alates täismahulise sissetungi algusest. Oktoobris kaotasid Vene väed keskmiselt 1354 sõdurit päevas.

Briti kaitseluure hinnangul on Venemaa alates täismahulise sissetungi algusest kandnud tõenäoliselt rohkem kui 696 000 kaotust, mis on kooskõlas Ukraina esitatud andmetega.

Mitme eksperdi hinnangul võib viimaste kuude kaotuste hüppeline kasv olla üks Põhja-Korea vägede Venemaale suunamise põhjustest.

President Volodõmõr Zelenski ütles 7. novembril, et Ukraina vägede vastu võitlevad Põhja-Korea väed võtavad Venemaal Kurski oblastis vastu kaotusi, kuid ta ei jaganud hinnangulist hukkunute arvu.

Pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu, on lahingutes hukkunud üle 4300 Vene ohvitseri. Analüütikud märgivad ka, et Ukraina idarindel on tapetud vähemalt 14 204 Vene süüdimõistetut.

Ajakirjaniku sõnul kipuvad 2024. aastal sõjategevuses hukkunud Vene sõdurid olema üha vanemad, kuna värvatud vabatahtlike keskmine vanus kasvab jätkuvalt. Sõjas hukkunud vabatahtlike kõige silmatorkavam hulk on vanuses 48–50 aastat.

Avalikustamata allikatele ja lääne luure hinnangule viidates teatas Wall Street Journal 17. septembril, et alates 2022. aasta veebruarist on hukkunud või haavata saanud ligikaudu miljon ukrainlast ja venelast. See arv sisaldab ka tsiviilisikuid.

Sõrskõi: keeruline olukord rindel kipub halvenema

Olukord rindel on jätkuvalt keeruline ja kipub halvenema, ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi laupäeval telefonikõnes USA Euroopa relvajõudude juhatajale kindral Christopher Cavolile.

"Vestluse alguses teavitasin oma Ameerika kolleegi olukorrast rindel. Olukord on jätkuvalt keeruline ja kipub eskaleeruma. Vaenlane, kasutades oma arvulist eelist, jätkab ründeoperatsioonide läbiviimist ja koondab oma peamised jõupingutused Pokrovske ja Kurahhove suunale," kirjutas Sõrskõi sotsiaalmeedias.

Sõrskõi märkis vestluses, et Põhja-Korea sõjaväelaste ettevalmistamise kohta liitumiseks sõjategevusega Venemaa okupatsiooniväe ridades on palju andmeid.

"Vestluse käigus kinnitas Ameerika pool oma võetud kohustuste ranget täitmist varustada Ukraina kaitseväge lubatud relvastuse ja sõjatehnikaga," lisas Sõrskõi.

Ühtlasi tänas ta partnereid järjekindla ja vankumatu toetuse eest Ukrainale.

Zelenski: Ukraina on tootnud esimesed 100 kodumaist raketti

Ukraina on tootnud oma esimesed 100 raketti, ütles president Volodõmõr Zelenski laupäeval videopöördumises.

Ukraina alustas oma raketiprogrammi aktiivset arendamist pärast Venemaa täiemahulist sissetungi veebruaris 2022. Juuli lõpus ütles Zelenski, et programmil on "hea dünaamika".

Augustis teatas Zelenski, et Ukraina on läbi viinud esimese oma riigis toodetud ballistilise raketi eduka katsetuse. Ukraina on juba mitu aastat tegelenud ballistilise raketi Hrim-2 välja töötamisega. Kuigi midagi pole kinnitatud, on spekuleeritud, et see oli ballistilise raketi katsetus, millele Zelenski viitas, kirjutab The Kyiv Independent.

Zelenski avaldas varem ka, et Ukraina on välja töötanud teise kodumaise relva, raketidrooni Paljanõtsja.

Zelenski ütles laupäeval, et ta ei avalda rohkem üksikasju rakettide tüübi kohta, kuid kiitis Ukraina kodumaist relvatoodangut.

"Sel aastal oleme saavutanud märkimisväärseid tulemusi erinevates sektorites. On Ukraina suurtükivägi, meie laskemoon ja relvad," ütles ta. "On droone – erinevat tüüpi, erinevateks operatsioonideks, mis mitte ainult ei aita lahinguväljal positsioone kaitsta ja okupanti hävitada, vaid annavad lööke aina sügavamale Venemaale."

Kodumaised kaugmaarelvad on Ukraina kaitsestrateegia seisukohalt võtmetähtsusega, sest lääneliitlased keelduvad lubamast välismaalt tarnitud relvade kasutamist rünnakuteks Venemaa territooriumile.

WSJ: USA tarnib Ukrainale üle 500 õhutõrjeraketi

USA tarnib Ukrainale Patrioti ja NASAMS-i süsteemide jaoks üle 500 õhutõrjeraketi, teatas Wall Street Journal.

USA president Joe Bideni administratsioon kiirustab, et tarnida Kiievile üle 500 õhutõrjeraketi Patriot ja NASAMS-i süsteemide jaoks, kirjutas Wall Street Journal (WSJ) laupäeval, viidates kõrgele administratsiooniametnikule.

Teated tarnetest tulid ajal, mil Bideni administratsioon plaanib kiirustada ülejäänud ligikaudu seitsme miljardi dollari suuruse sõjalise abi kohaletoimetamisega Ukrainale enne presidendiks valitud Donald Trumpi ametisseastumist 2025. aasta jaanuaris.

Relvad, mis peaksid saabuma lähinädalatel, peaksid vastama Ukraina õhutõrjevajadustele 2024. aasta lõpuni, ütles ametnik.

Kaks administratsiooni ametnikku ütlesid 7. novembril Politicole, et Valge Maja kavatseb kiirendada relvade tarnimist, kuna on mures, et tulevane Trumpi administratsioon peatab relvasaadetised enne Kiievisse jõudmist.

Trump on korduvalt öelnud, et "lõpetab sõja 24 tunni jooksul" ja "toob USA Ukrainast välja". See plaan võib hõlmata Ukraina territooriumi loovutamist ja autonoomsete piirkondade loomist idas, selgus oktoobris avaldatud aruannetest, vahendas The Kyiv Independent.

Juunis pakkusid Trumpi kaks tippnõunikku välja plaani, mis lõpetaks sõjalise abi andmise Ukrainale, kui Ukraina ei nõustu pidama rahuläbirääkimisi Venemaaga, vahendas Reuters, viidates nõunikele, erru läinud kindral Keith Kelloggile ja Fred Fleitzile.

Hoolimata president Bideni võimest tarnida olemasolevaid relvavarusid, on Valge Maja ametnikud mures, et suure hulga relvade jõudmine Ukrainasse võib võtta kuid ehk toimuda pärast Trumpi ametisseastumist.

Pentagoni ametnik ütles 8. novembril, et lisaks õhutõrjerakettidele, valmistub Valge Maja saatma Ukrainasse "väikest hulka töövõtjaid", et hooldada nii F-16 hävitajaid kui ka muid õhutõrjesüsteeme. Valge Maja lükkas plaani tagasi juba augustis, kuid on muutnud kurssi seoses kasutuskõlbmatute relvade arvu suurenemisega.

"Nende relvasüsteemide missioonivõimekuse tagamine on Ukraina kaitse jaoks ülioluline," teatas Pentagoni avalduses.

16. oktoobril Biden Ukrainale uuest 425 miljoni dollari suurusest julgeolekuabist.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1350 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 708 890 (võrdlus eelmise päevaga +1350);

- tankid 9249 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 18 726 (+29);

- suurtükisüsteemid 20 280 (+31);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1245 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 996 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 18 619 (+44);

- tiibraketid 2634 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 28 683 (+122);

- eritehnika 3604 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.