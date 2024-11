Telegraph: Katar andis Hamasile korralduse riigist lahkuda

Väidetavalt andis Katar terrorirühmituse Hamas juhtkonnale korralduse riigist lahkuda, kirjutab Telegraph. USA avaldas varasemalt Katarile survet, et riik ei võõrustaks rühmituse juhtkonda.

Väidetavalt teatas Katar umbes kümme päeva tagasi, et rühmitus Hamas pole riigis enam teretulnud.

Katar on USA liitlane, kuid on Ühendriikidega sõlmitud kokkuleppe alusel alates 2012. aastast võõrustanud Hamasi poliitilisi liidreid.

Oma presidendiaja viimastel nädalatel kutsuti Joe Bidenit tungivalt avaldama Katarile survet seoses Hamasi potentsiaalsete järgmiste juhtide võõrustamisega.

Ka Iisrael on korduvalt kutsunud Katari üles rakendama riigis terrorirühmituse suhtes karmimaid meetmeid.

Laupäeval ütles kõrge Katari ametnik Reutersile, et Hamasi kontor suleti, kuna see "ei täida enam oma eesmärki".

Väidetavalt nõudis USA rühmituse büroo sulgemist umbes kaks nädalat tagasi, olles pettunud relvarahu ja pantvangilepingu tagasilükkamise pärast Hamasi poolt.

"Pärast korduvaid pantvangide vabastamise ettepanekute tagasilükkamisi ei tohiks selle juhid olla enam ühegi Ameerika partneri pealinnas teretulnud. Tegime selle Katarile selgeks pärast seda, kui Hamas lükkas mitme nädala eest tagasi järjekordse pantvangide vabastamise ettepaneku," ütles USA ametnik ajalehele Times of Israel.

Katari ametnikud ütlesid aga, et riik jõudis otsuseni iseseisvalt.

Iisraeli meedia teatas, et meelemuutuse taga oli ka see, et Hamas hukkas augusti lõpus Ameerika-Iisraeli pantvangi Hersh Goldberg-Polini ja veel viis teist vangi.

USA ametnike sõnul ei näidanud Hamas läbirääkimistel mingeid märke ebarealistlikest nõudmistest taganemiseks, vahendas Times of Israel.

Ametniku sõnul nõudis rühmitus tingimust, mis oleks taganud Hamasi Gazas võimul püsimise, mida aga USA ja Iisrael kunagi ei aktsepteeri.

Katar teatas, et lõpetab katsed vahendada relvarahu, kuniks Iisrael ja Hamas "näitavad üles siirast valmisolekut läbirääkimistelaua taha naasta".

Reutersi teatel eitasid kolm Hamasi ametnikku, et rühmitusel kästi riigist lahkuda.

Pole selge, kuhu Hamas järgmisena liigub, kuid rühmituse võimalikud valikud on Türgi, Iraan, Omaan, Liibanon ja Alžeeria, kirjutab väljaanne.

Uudis Hamasi väljasaatmise otsusest pärast seda, kui 14 vabariiklasest senaatorit kirjutasid USA välisministrile Antony Blinkenile ja FBI-le, nõudes Kataris elavate Hamasi ametnike väljaandmist ja nende varade külmutamist.

See samm peegeldab seda, kui nõrgaks on Hamas pärast aasta kestnud Gaza sõda muutunud. Hamas pole endiselt otsustanud, kes hakkab asendama eelmisel kuul tapetud rühmituse juhti Yahya Sinwari, lisas väljaanne.