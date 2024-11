Trumpi võit Arizonas tähendab tema edu kõikides kaalukeeleosariikides

Donald Trump võitis ka Arizona osariigis, näitavad AP ja USA suurte telejaamade projektsioonid. See tähendab, et tagasi USA presidendiks valitud vabariiklane sai endale kõigi seitsme kaalukeeleosariigi valijameeste hääled.

Trump võitis ka Arizona osariigis, näitas AP ja USA suurte telejaamade projektsioon ööl vastu pühapäeva, kui osariigis oli loetud ligi 90 protsenti häältest ja Trumpi edumaa oli umbes 53 protsenti Kamala Harrise 46 protsendi vastu.

Võit Arizonas tähendab, et tagasi USA presidendiks valitud vabariiklane napsas endale kõigi seitsme kaalukeeleosariigi valijameeste hääled ja sai 312 valijamehe häält Harrise 226 vastu.

Pärast nelja päeva häälte kokkulugemist Ühendriikide edelaosas asuvas osariigis, kus on suur hispaaniakeelsete valijate osakaal, prognoosisid nii CNN kui NBC Trumpi võitu ning sealse 11 valijamehe hääle endale saamist. Seda kinnitas ka AP.

Ametist lahkuv president Joe Biden sai 2020. aasta valimistel Arizonas napi, kuid väga olulise võidu, mis tähendas toona teist ametiaega püüelnud Trumpile üldkaotust.

Trumpi uue tuleku ulatus ja võimsus, mis koguhäälte arvus annab kinnisvaramogulile nelja miljoni valijaga ülekaalu oma rivaali, asepresident Kamala Harrise ees, oli šokk alistatud Demokraatlikule Parteile.

Vabariiklased said juba enda kätte kontrolli senatis ning liiguvad esindajatekojas enamuse säilitamise kursil, seda peamiselt tänu valge töölisklassi valija ja suure osa hispaaniakeelse elanikkonna häältele. CNN on nimetanud vabariiklaste võitu 213 kongresmeni koha puhul, esindajatekojas läheb enamuse tagamiseks vaja 218 mandaati. Telejaama näitajad annavad demokraatidele 205 kohta, ehkki partei ladvik loodab endiselt, et neil õnnestub siiski saada napp võit, mis tähendaks Trumpi võimu olulist kärpimist.

Ülejäänud kuus kaalukeeleosariiki, kus Trump Harrist 5. novembril peetud presidendivalimistel edestas, on Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Põhja-Carolina, Nevada ja Georgia.