Iisrael avastas videod palestiinlaste piinamisest Hamasi poolt

Iisraeli sõjavägi teatas, et avastas tuhandeid tunde videokaadreid, mis näitavad, kuidas Hamasi ülekuulajad piinavad Gazas palestiina tsiviilisikuid, kirjutab väljaanne Daily Mail .

Videotes on näha meesvange, kes on valusas asendis aheldatud põranda või lae külge. Samuti on kaadreid, kus on näha, kuidas kinnipeetavaid pekstakse.

Tõenäoliselt on kaadrid filmitud juhuslikult turvakaameratega Gaza põhjaosas asuvas Hamasi sõjaväebaasis, mille Iisraeli väed selle aasta alguses vallutasid.

Kaadrid avastati väidetavalt Jabalia põgenikelaagris asuvast mahajäetud hoonest konfiskeeritud arvutitest. Miks mehi kinni hoiti, on ebaselge.

Hamas piinamas kinnipeetavaid Autor/allikas: IDF

Inimõiguste eksperdid on ka varem hoiatanud, et alates 2007. aastast Gazat valitsenud Hamasi terroristid on palestiinlasi nende kodudest röövinud ja neid piinanud.

Väidetavalt piinab Hamas nii homoseksuaale, abielurikkujaid kui ka poliitilisi vastaseid ja kõiki, keda süüdistatakse koostöös Iisraeliga.

Kaadrite nurgas olev ajatempel viitab sellele, et piinamine toimus aastatel 2018–2020.

Üks kõrge Iisraeli sõjaväeallikas ütles ajalehele, et Israeli kaitsevägi leidis need kaadrid märtsis ning et nende läbivaatamiseks kulus kuid.

Videoid ei ole olnud võimalik sõltumatult kontrollida, kuid inimõigusorganisatsioonid on pikka aega hoiatanud Gazas toimuvate inimõiguste rikkumiste eest Hamasi poolt, märgib väljaanne. Amnesty International avaldas 44-leheküljelise raporti, milles kirjeldatakse üksikasjalikult Hamasi jõhkrat röövimis-, piinamis- ja tapmiskampaaniat oma rahva vastu pärast viimast Iisraeli-Hamasi sõda 2014. aastal.

Endine Iisraeli luureohvitser ütles ajalehele, et Hamasi liider Yahya Sinwar, kelle Iisraeli armee tappis eelmisel kuul, hoidis tuhandeid inimesi vastu nende tahtmist kinni.

Palestiinlane Ahmed Fouad Alkharib, kes elab praegu USA-s ja on mõttekoja Atlantic Council liige, ütles: "Äärmuslik piinamine on olnud Hamasi valitsemisstrateegia põhikomponent, et tagada inimeste heidutamine ja hirmu tekitamine nendes, avaldavad meelt."