Läti suurim gaasifirma ostis Gazpromilt osaluse välja

Tehingu käigus ostis Energy investment ja UAB Haupas Baltics juhatuse liikmete loodud sihtotstarbeline äriühing välja 27,85 protsenti Gazpromile kuulunud LG aktsiatest.

Möödunud sügisel ostis Läti äriühing Luksemburgi investeerimisfondilt Marguerite Gas II S.À.RL välja 28,97 protsenti LG aktsiatest.

Äriühingu esindajad ütlesid, et muudatused tähendavad, et enamus LG aktsionäridest on nüüdsest Läti kodanikud.

Endine peaminister, praegune LG juhatuse esimees Aigars Kalvītis nentis, et ostes tagasi 34 protsenti Gazpromile kuuluvatest aktsiatest, on juhatus saavutanud kontrolli ligikaudu 63 protsendi aktsiate üle.

Latvijas Gāze AS on asutatud 1991. aastal ja tegeleb maagaasi hulgimüügiga. See on Läti suurim maagaasimüüja ja tegutseb kaubamärgi GASO all.