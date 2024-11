Zelenski sõnul muutuvad Vene sõjalised objektid üha kättesaadavamaks

"Kõigepealt tahaksin tänada kõiki meie sõdalasi, kes tagavad meie droonilöökide tõhususe. Tulemusi näevad kõik. Droonid eesliinil, aga ka meie kaugmaadroonid sügaval Venemaa territooriumil. Venemaa sõjalised rajatised muutuvad meie sõdalastele üha kättesaadavamaks," sõnas Zelenski.

President tänas eraldi Ukraina julgeolekuteenistust ja erioperatsioonide vägede sõdureid.

"Venelased ei saa varjata oma sõjaväeladusid, lennuvälju ja sõjatööstusettevõtteid," märkis Zelenski.

Ukraina riigipea sõnul on elutähtsad kõigi nende jõupingutused, kes hävitavad Vene tehnikat rindel.

"Eelkõige on Ukraina julgeolekuteenistuse eriüksuslased hävitanud ainuüksi üle 1300 Vene tanki. Iga kaheksas Ukraina hävitatud Vene tank on Ukraina julgeolekuteenistuse meeste saavutus," tõi Zelenski välja.

Samuti tänas president sõjaväelasi Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadist.

"Tänan kõiki üksusi, kes täidavad missioone nii meie riigi idaosas lahingutes ja ka vaenlase liinide taga," lisas Zelenski.

Zelenski: Ukraina teeb liitlastega tööd uute kaitsepakettide kallal

President Volodõmõr Zelenski sõnul töötab Ukraina koos USA ja teiste liitlastega uute kaitsepakettide kallal, mis tugevdavad eelkõige riigi õhutõrjesüsteemi.

"Me töötame koos oma partneritega Ühendriikidest uute kaitsepakettide kallal, mis tugevdavad meie õhutõrjesüsteemi. See on kriitilise tähtsusega, kuna läheneme talvele, seistes samal ajal silmitsi jätkuvate Venemaa rünnakutega," sõnas Zelenski.

Riigipea rõhutas samas, et Ukraina vajab reaalset edasiminekut kaugmaavõimekuste vallas.

Zelenski tõi välja, et Ukraina partnerid tegid sel nädalal olulisi otsuseid.

"Prantsusmaa on teinud otsuse raketipaketi osas. Samuti jätkame koos Prantsusmaaga erakordselt väärtusliku väljaõppeprogrammi elluviimist meie sõjaväelastele. Täname teid selle eest!" ütles riigipea.

Lisaks tänas Zelenski Kanadat koostöö eest täiendavate õhutõrjesüsteemide NASAMS tarnimisel.

"Sel nädalal tegi Ühendkuningriik ka uue otsuse sanktsioonide kohta sõjategevuses osalenud Vene üksuste vastu – see on samuti väga oluline," jätkas president.

"Valmistamisel on ka uus sõjaline pakett Leedust. Teeme koostööd ka selleks, et koguda vahendeid relvade hankimiseks ja tootmiseks Ukrainas. Ka Rootsi on võtnud endale uued kohustused nii tsiviil- kui ka sõjalises toetuses, eriti seoses meie merejulgeolekuga," rääkis Zelenski.

Presidendi sõnul tuleb kõik Venemaa kaitsetööstust toetavad Venemaa ettevõtted ja eraisikud globaalselt isoleerida, et nõrgendada Venemaa suutlikkust ehtsast diplomaatiast kõrvale hiilida ja sõda veelgi õhutada.

"Kõik maailmas peavad rakendama sanktsioone, et õõnestada eelkõige Putini enesekindlust. See on täiesti realistlik," hindas Zelenski.

"Tänan iga meie partnerit kogu maailmas, kõiki poliitilisi- ja kogukonnajuhte, kes on pühendunud tõelise diplomaatia õnnestumise tagamisele," sõnas riigipea.

"Me mõistame väga selgelt, et ilma jõuta pole diplomaatial väljavaateid. Kuid ilma diplomaatiliste eesmärkide selge mõistmiseta ei tee relvad üksi oma tööd. Seetõttu peavad jõud ja diplomaatia töötama käsikäes. See on ainus viis rahu püsivaks kindlustamiseks, et vältida sedalaadi sõja kordumist ja see on täiesti võimalik," ütles Ukraina president.

Biden ärgitab tulevast administratsiooni jätkama Ukraina toetamist

USA president Joe Biden ärgitab USA kongressi ja tulevast administratsiooni jätkama Ukraina toetamist, ütles USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

"Biden jätkab kongressi ja Donald Trumpi uue administratsiooni veenmist vajaduses säilitada Ukraina toetus tema ametiaja lõpuni," sõnas Sullivan pühapäeval telekanalile CBS News antud usutluses.

"President Bidenil on järgmise 70 päeva jooksul võimalus esitada USA kongressile ja uuele administratsioonile hinnang, et Ühendriigid ei peaks Ukrainast loobuma, sest Ukrainast eemaldumine tähendab ebastabiilsust Euroopas," seletas Sullivan.

Sullivan lisas, et Biden rõhutab Ukrainale vajalike ressursside eraldamise tähtsust ka pärast tema ametiaja lõppu.

"Oht Ukrainale jääb püsima ja ükskõik mis täpselt lahinguväljal või läbirääkimiste laua taga ka ei juhtuks, siis ei tohi USA loobuda oma kohustustest Ukraina ega 50 riigi ees, keda oleme Ukraina kaitseks koondanud nii Euroopas kui ka Aasias," rõhutas Sullivan.

Valge Maja kulutab enne Donald Trumpi ametisseastumist Ukraina abistamiseks veel kuus miljardit dollarit, oli Sullivan juba varem teatanud.