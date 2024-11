Tallinna vanalinnas põlesid ööl vastu laupäeva kolm autot

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kinnitas, et sotsiaalmeedias leviv info Tallinna vanalinnas põlenud autode kohta vastab tõele.

Üks auto põles Vene tänaval asuva Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi algkooli maja ees.

Ööl vastu laupäeva Tallinna vanalinnas Vene tänaval põlenud auto Autor/allikas: Vanalinna elanik

ERR küsis kaitsepolitseiametilt (kapo), kas juhtum on ka nende tähelepanu äratanud ning kas nad kahtlustavad Venemaa koordineeritud mõjutustegevust sarnaselt siseministri auto lõhkumisele. Kaitsepolitsei pressiesindaja vastas, et tegemist on PPA menetlusega.

Uudis on täiendamisel.