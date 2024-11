Otse teisipäeval kell 10: Kaja Kallase kuulamine Euroopa Parlamendis

Euroopa Parlamendi kuulamised on volinikukandidaatidele justkui tööintervjuu kogu Euroopa ees. Nad peavad tõestama, et on oma teemal pädevad, sõltumatud ja igati head eurooplased.

Kuulamised toimuvad Euroopa Parlamendi vastava valdkonna komisjonis, misjärel komisjon ka hääletab, millise hinnangu ta volinikukandidaadile annab.

Europarlamendi täiskogu volinikukandidaate ühekaupa ei hääleta, vaid hindab kogu koosseisu sobivust ühekorraga. Aga kui mõni kandidaat saab oma parlamendikomisjonist negatiivse hinnangu, siis ei pandagi Euroopa Komisjoni koosseisu parlamendis hääletusele, vaid komisjoni president palub vastaval riigil esitada uus kandidaat, kes peab samuti läbima kuulamised.

Praegu veel ametis olev Ursula von der Leyeni juhitav komisjon alustas tööd 2019. aasta 1. detsembril ning seda just seetõttu, et kolm volinikukandidaati ei saanud parlamendi heakskiitu ja neid esitanud riigid pidid leidma uued kandidaadid.