Laagrite toetusrahade jagamise kord muutub

Laagrikorraldajad on mures, et Haridus-ja teadusministeeriumi haldusala kärped võivad hakata mõjutama ka laagrikorraldajatele makstavaid toetusi.

Riigipoolne toetus on püsinud sama alates 2018ndast aastast. Laagrite tegelikud kulud on selle ajaga oluliselt tõusnud, ütleb Eesti Laagrikorraldajate Liit. Nüüd kardetakse, et kärpimine võib seda väikestki toetust veelgi vähendada. Ministeerium lubab, et järgmisel aastal püsib riigi makstav toetus samal tasemel, siis hakkab toetusrahasid jagama kohalik omavalitsus.

Reene Leas