Trumpi võidu järelkajad: dollar tugevneb ja euro nõrgeneb

USA dollar tugevnes esmaspäeval teiste valuutade suhtes veelgi, tugevnesid ka krüptovaluutad ja bitcoin'i hind ületas 82 000 dollari piiri.

Euro kurss kukkus esmaspäeval ligi 0,6 protsenti, langedes 1,0657 dollarile ühe euro eest, mis on viimase kuue kuu madalaim tase.

Investorid muretsevad nüüd, et Donald Trumpi võimalikud tariifid kahjustavad euroala majandust. Eelmise nädala lõpus teatas meedia, et Trump määrab USA kaubanduspoliitikat juhtima Robert Lighthizeri, keda peetakse jõulise suuna esindajaks. Samas asjaga kursis olevad inimesed ütlesid hiljem, et Lighthizer ei võta kaubanduspoliitika juhtimist üle.

Siiski viimased uudised näitavad, et euro on USA kaubanduspoliitika suhtes väga haavatav.

Dollari tugevnemine on ka USA majanduse jaoks kahe teraga mõõk. Tugevnev dollar muudab nüüd importkaubad ameeriklastele odavamaks, samas nõrk dollar soodustab suurte USA korporatsioonide tegevust välismaal, kuna välisvaluutas teenitud tulu on siis rohkem väärt.