Teisipäeval on ilm sombune, sajab vähest vihma

Teisipäeval püsib ilm sombune, laialdaselt tuleb vähest vihma ja on udu. Tuul puhub läänekaarest ja on mõõdukas.

Öö vastu teisipäeva on valdavalt pilves, mitmel pool tibutab vihma ja on udu. Puhub nõrk lõuna- ja edelatuul, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 1 kuni 7 kraadi, Ida-Eestis on aga kuni üks kraad külma.

Hommikul sajab mitmel pool vihma. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 7, Kagu-Eestis paiguti kuni -1 kraad.

Päeval sajab endiselt mitmel pool veidi vihma ja kohati udutab. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1 kuni 7, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Sooja on kuni 7 kraadi.

Vähest vihma sajab kohati ka kolmapäeval. Öine õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +7 kraadi, päeval on sooja kuni 8 kraadi.

Vihmane tuleb ka neljapäev, mil sajab mitmel pool nii öösel kui ka päeval ja sajuvõimalus väheneb pärastlõunal. Öine keskmine õhusoe on neli, päevane kuus kraadi.

Reede öö on pisut jahedam ning ilm tuleb peamiselt sajuta, laupäev on aga taas soojem ja sajusem.