Ukraina ootab lähipäevil Venemaa pealetungi Zaporižžja oblastis

Oluline teisipäeval, 12. novembril kell 6.00

- Ukraina ootab lähipäevil Venemaa rünnakut Zaporižžja oblastis;

- Zelenski kutsus üles tugevdama survet Venemaale;

- Eesti teatas uuest sõjalisest abipaketist Ukrainale;

- Zelenski ja Borrell arutasid sõjalist abi ja relvapiiranguid.

Ukraina ootab lähipäevil Venemaa rünnakut Zaporižžja oblastis

Venemaa pealetungirünnakud Zaporižžja oblastis võivad alata lähipäevil, ütles Ukraina sõjaväe lõunaväe väejuhatuse pressiesindaja Vladyslav Vološin esmaspäeval Reutersile.

Oktoobri alguses uuendasid Vene väed väidetavalt oma ründevõimekust Zaporižžja sektoris. Kiiev hoiatas Venemaa võimaliku pealetungi eest lõunapiirkonnas, samal ajal kui Moskva väed jätkavad edasiliikumist Ukraina idaosas, vahendas The Kyiv Independent.

Vološini sõnul paigutab Venemaa Zaporižžja oblastisse ka väljaõppinud ründerühmi, kes valmistuvad ründama.

"Rünnakud võivad alata lähitulevikus, me ei räägi isegi nädalatest, me eeldame, et see juhtub lähipäevil," ütles pressiesindaja.

Ukraina sõjaväeluure teatas, et Venemaa kavatseb kasutada soomusmasinaid ja märkimisväärsel hulgal droone, ütles Vološin. "Nad valmistavad nendeks rünnakuteks ette nii soomusrühmi kui ka kergemaid sõidukeid," lisas ta.

Vološin ütles oktoobris, et Vene väed kogunevad pealetungiks Zaporižžja oblasti Orihhivi ja Mala Tokmaška suunal. Piirkond oli 2023. aastal Ukraina lõunapoolse vastupealetungi peatelg, mis viis Robotõne asula vabastamiseni, kuid suuri tulemusi see kaasa ei toonud.

Vene väed on hoogustanud rünnakuid Zaporižžja vastu, võttes sihikule selle tsiviiltaristu.

Zelenski kutsus üles tugevdama survet Venemaale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et oluliselt tuleb tugevdada mitte ainult kaitset Venemaa terrori vastu, vaid ka survet Venemaale riigi sõjalise tootmise piiramiseks, vahendas Ukrinform.

"Kohtusin täna Eesti kaitseministri Hanno Pevkuriga. Hiljuti kahjustas Venemaa droonilöök Kiievile Eesti suursaadiku Ukrainas residentsi hoonet. See on järjekordne tõestus, et me peame oluliselt tugevdama mitte ainult oma kaitset Venemaa terrori vastu, aga ka meie survet Venemaale piiramaks riigi sõjalist tootmist," rääkis Zelenski esmaspäeval oma igaõhtuses videopöördumises.

Presidendi sõnul koosneb iga droon ja rakett, mida Venemaa kasutab, põhimõtteliselt sanktsioonilünkade kaudu tarnitud komponentidest.

"Ja Euroopa Liidu tulevases sanktsioonide paketis on ülioluline võtta sihikule eelkõige sanktsioonidest kõrvalehoidmise skeemid. Igaüks, kes jätkab sellist kaubavahetust Venemaaga, peab selgelt mõistma tagajärgi," ütles Zelenski.

Zelenski toonitas juba päev varem, et kõik Venemaa kaitsetööstust toetavad ettevõtted ja eraisikud tuleb globaalselt isoleerida, et nõrgendada Venemaa suutlikkust ehtsast diplomaatiast kõrvale hiilida ja sõda veelgi õhutada.

"Kõik maailmas peavad rakendama sanktsioone, et õõnestada eelkõige Putini enesekindlust. See on täiesti realistlik," sõnas Zelenski.

"Me mõistame väga selgelt, et ilma jõuta pole diplomaatial väljavaateid. Kuid ilma diplomaatiliste eesmärkide selge mõistmiseta ei tee relvad üksi oma tööd. Seetõttu peavad jõud ja diplomaatia töötama käsikäes. See on ainus viis rahu püsivaks kindlustamiseks, et vältida sedalaadi sõja kordumist ja see on täiesti võimalik," ütles Zelenski.

Eesti teatas uuest sõjalisest abipaketist Ukrainale

Eesti kaitseminister Hanno Pevkur teatas esmaspäeval kohtumisel president Volodõmõr Zelenskiga uuest sõjalisest abipaketist Ukrainale, vahendas uudistekanal Ukrinform viidates presidendiameti ametlikule internetiküljele.

"Hanno Pevkur teatas enne talve kaitseväe uuest sõjalise abipaketist, mis sisaldab muu hulgas Ukraina sõduritele vormiriietust," seisis avalduses.

Abipakett peaks saabuma järgmisel aastal.

Kohtumisel Zelenskiga lubas Pevkur Eesti jätkuvat sõjalist toetust.

"Teel presidendi kontorisse allkirjastasin elektrooniliselt uue sõjalise abi paki, mis sisaldab riideid, käsirelvi jne. Uued abipakid on tulemas juba järgmisel aastal," sõnas Pevkur.

Pevkur kohtus esmaspäeval Kiievis Zelenskiga ning Ukraina kaitseministri Rustem Umeroviga.

"Olukord on raske ja sellest saavad kõik aru. Koos kaitseminister Umeroviga arutasime lahinguvälja olukorda üksikasjalikult ja saime värskeimat luureinfot. On selge, et jätkuv toetus on vajalik," rääkis Pevkur.

Pevkur mainis ka, et on esitanud president Zelenskile kutse külastada Eestit detsembris, kuigi selle visiidi teostatavus on endiselt ebakindel.

"Arutasime Eesti potentsiaali rahastada kaugmaadroonide tootmist Ukrainas. Samuti meie pakilisi kaitsevajadusi ja uute brigaadide varustamist," sõnas Zelenski.

President avaldas tänu Eestile ja selle rahvale talve eel valminud uue sõjalise abipaketi ja märkimisväärse toetuse eest täiemahulise sõja algusest.

Ukrinformi andmetel arutasid Umerov ja Pevkur Kiievis kohtumisel ka kaitsetööstuse investeeringuid ja Ukraina sõdurite väljaõpet.

Zelenski ja Borrell arutasid sõjalist abi ja relvapiiranguid

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski arutasid esmaspäevasel kohtumisel Ukrainale antava sõjalise abi suurendamist, teatas uudistekanal Ukrinform.

Borrell saabus laupäeval Kiievisse, et kinnitada Ukrainale Euroopa toetust pärast Donald Trumpi võitu USA presidendivalimisel.

Ettearvamatu Trumpi presidendiks saamine on teinud närviliseks nii Ukraina kui Euroopa, sest kardetakse, et ta võib lõpetada USA toetuse võitluseks Venemaa sissetungi vastu.

"Sõnum on selge: Euroopa jätkab Ukraina toetamist," ütles detsembris ametist lahkuv Borrell ajakirjanikele.

"Kohtumise põhiteemade hulka kuulusid edasine koostöö Ukraina ja Euroopa Liidu vahel, sõjalise abi suurendamine, Venemaa territooriumil sõjaliste sihtmärkide ründamise piirangute kaotamine, Euroopa rahutagamisrahastu kaudu toetuse vabastamine ja kõigi protseduuride lõpuleviimine Ukrainale 50 miljardi USA dollari eraldamiseks kooskõlas juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 otsusega," sõnas Zelenski.