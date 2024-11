Soome president Alexander Stubb vestles Trumpiga

"Õnnitlesin teda selge valimisvõidu puhul," kirjutas Stubb sotsiaalmeedias. "Arutasime Ukraina, Venemaa, Hiina ja Euroopa julgeoleku teemasid. Rääkisime ka koostööst Soome, USA ja Kanada vahel. Soome ja USA suhted on väga tihedad."

Stubb on korduvalt öelnud, et Soome saab USA uue presidendiga läbi, olenemata, kas ta on vabariiklane või demokraat.

Soome presidendikantselei sõnul toimus kõne esmaspäeva õhtul.

Stubb X ei täpsustanud, mida ta Trumpiga Ukraina teemal arutas.

Very good phone call with @realDonaldTrump. I congratulated him on his clear victory.



We discussed Ukraine, Russia, China and security in Europe. We also talked about icebreaker cooperation between Finland, the US and Canada.



Relations between Finland and the US are very close. pic.twitter.com/almijzRvcM