Kanama viadukti mullu valminud uuendus läheb osaliselt varistamisele

2023. aasta aprillis valmis Kanama-Valingu lõik, mille käigus renoveeriti ka Kanama liiklussõlm ja ehitati ümber viadukti rambid. Tööde käigus ehitati ringteed ületav sild neljarajaliseks.

ERR uuris transpordiametilt, kas osaliselt lähevad varistamisele ka aastatel 2021.–2023. viaduktil tehtud tööd, mis need tööd maksma läksid ning kas oli ette teada, et tehtud rekonstruktsioon oli ajutine.

"Varasemate ehitustööde käigus korrigeeriti kaks rampi ja need säilivad põhimõtteliselt ka edaspidi nii, nagu need said välja ehitatud," vastas päringule transpordiameti teehoiuteenistuse põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov.

"Seoses kahe uue rambi ehitustöödega viiakse tehnoloogilisel vajadusel minimaalses ulatuses nende rampide katend kokku. Samuti viiakse tehnoloogilisel vajadusel minimaalses ulatuses kokku mõlemalt poolt Kanama viadukti Tallinna ringtee tee konstruktsioonid," sõnas Kisseljov.

Ta lisas, et sel korral ehitatakse ümber ülejäänud kaks rampi ja viadukt.

"Rambid on liiklussõlmes need teed, mida mööda on võimalik liikuda Tallinna ringteelt Pärnu maanteele ja vastupidi. Lõpptulemusena on kõik liiklussõlme rambid viidud Tallinna−Pärnu−Ikla maanteest lahku, see tähendab, et rambid on eraldatud põhimaanteest põrkepiirdega," ütles Kisseljov.

Kisseljov märkis, et projekti kogumaksumus oli 22 362 221,50 eurot ilma käibemaksuta, millest 85 protsenti rahastas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Saue vallavalitsuse finantseeritav osa oli 227 000 eurot ilma käibemaksuta.