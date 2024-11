Põhjarannik: kohus põhjendas vangi vabastamata jätmist sõjaga Ukrainas

Tartu ringkonnakohus keeldus Viru vanglas istuvat Venemaa kodanikust Kohtla-Järve meest Venemaale saatmast, leides, et nii võib mees sattuda ohtu, kuna ta võidakse saata Ukrainasse rindele.

Põhjarannik kirjutas 42-aastane Arsen Esayan mõisteti eelmisel aastal süüdi oma elukaaslase kehalises väärkohtlemises ning talle raske tervisekahjustuse tekitamises. Kohus mõistis mehele karistuseks kaheksa aastat vangistust, lisaks kohaldati tema suhtes pärast vanglast vabastamist riigist väljasaatmist ning sissesõidukeelu kehtestamist.

Nüüd pöördus Esayan aga ise kohtu poole taotlusega ennetähtaegseks vabastamiseks ning Venemaale väljasaatmiseks, kuid Viru maakohus jättis suvel Esayani taotluse rahuldamata ning maakohtuga nõustus ka Tartu ringkonnakohus.

Ringkonnakohus leidis, et oolukorras, kus Venemaa on juba üle kahe aasta pidanud sõda Ukraina vastu, ei saa tähelepanuta jätta väljasaatmisega kaasnevat võimalikku ohtu Esayanile endale ega vajadust vältida igasugust Venemaa sõjalisele võimekusele kaasaaitamist.

Maakohtu varasemas otsuses toodi ka välja, et Esayanil on tasumata nõudeid üle 11 000 euro, mis jääksid tema väljasaatmisel tasumata ning täitmata on ka tema karistuse eesmärgid, kuna ta pole karistuse kandmise ajal oma tegude õigusvastasust mõistnud ega õiguskorda suhtumist muutnud.