Kell 20 "Impulsis": Kersna, Jürjens, Kose ja Hein meeste tervisest

Millised haigused on mehi tabanud, kuidas on see nende elu muutnud ja miks nad juba varem arstile ei läinud? Stuudios on ajakirjanik Vahur Kersna, näitleja Mikk Jürjens, räppar Kaarel Kose ja ettevõtja Raivo Hein. Ekspertidena otsivad meeste muredele lahendusi arstid Margus Punab ja Jürgen Merilind.

"Impulss" algab ETV-s kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Joosep Värk.