Eesti ekspertide sõnul pole krüptorahale seni head rakendust leitud

Trump on lubanud, et USA-st saab maailma krüptopealinn. Presidendikampaania ajal rääkis ta, et krüptoraha reeglid peaksid olema leebemad ja riigil peaks olema krüptovara strateegiline reserv. Oma esimesel tööpäeval presidendina on ta lubanud vallandada praeguse väärtpaberi ja börsikomisjoni juhi.

Eelmise nädala teisipäeval, kui järgmise USA presidendi nimi polnud veel selgunud, maksis üks Bitcoin 62 500 eurot, teisipäeval oli hind 81 000 eurot.

"Siin me peame meeles pidama, et krüpto on väga volatiilne ja reageeribki teatud sündmustele väga kiiresti ja jõuliselt," märkis Redgate Capitali partner Valeria Kiisk.

Tõepoolest. Kolm aastat tagasi oli Bitcoini hind 56 000 eurot, üle-eelmise aasta lõpuks oli sellest alles 15 000 ja nüüd on hind enam kui viis korda kõrgem. Seega Trump ei ole ainus mõjutaja.

Veel mõned aastad tagasi oli Bitcoin eeskätt eraisikute spekuleerimisvahend, kuid tänaseks ostavad krüptovaluutat ka investeerimisfondid.

"Esiteks USA-s saavad institutsionaalsed investorid osta Bitcoini läbi ETF-ide. Teiseks toimus aprillis Bitcoini pooldumine. Ehk ühe Bitcoini kaevandamine on nüüd kaks korda kallim. Ja pakkumist on natuke vähem. Ja nüüd viimase tõuke pani Donald Trumpi presidendiks valimine," rääkis LHV investeerimisteenuste juht Sander Pikkel.

Bitcoiniga on aktiivselt kaubeldud juba üle kümne aasta. Praegune rekordhind on tähelepanuväärne ka selle poolest, et kuigi krüptorahade kaevandamisel on märkimisväärne energiakulu ja keskkonnamõju, ei ole neile head rakendust leitud.

"Sellega saab küll teha inimestevahelisi makseid, aga tehnoloogiliselt seda väga palju ei kasutata veel. Mida on oodatud, siis selliseid tarkasid lepinguid Ethereumi baasil täna veel turule ei ole jõudnud," lausus Pikkel.

"Praegu ei ole ju ühiselt mõistetavat analüüsimeetodit, mille alusel me saame öelda, et järgmine hinnasiht on 20 000 või 200 000. See on natuke usu küsimus," ütles Kiisk.

"Bitcoinil tõesti tagatust millegagi ei ole. Ehk tõesti kõige halvema stsenaariumi korral võib olla valmis ka selleks, et selle väärtus mingil hetkel jõuab nulli," märkis Pikkel.