lm on lähipäevil sageli sajune, aga novembri kohta soe

Ööl vastu kolmapäeva on Eesti kohal nõrk madalrõhuväli: sadu on vähe ja tuul nõrk, kuid mitmel pool tekib udu. Päeval jõuab Norra merelt Põhja-Skandinaavia kohale süvenev madalrõhkkond, mille kaguserv laieneb Eestini. Nõrka sadu on laiemalt ning ka tuul läheb pärastlõunal tugevamaks.

Öö vastu kolmapäeva on Eestis pilves. Kohati sajab vähest vihma ja mitmel pool on udu. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 5, rannikul kuni 7 kraadi.

Hommik on pilves. Sadu on vähe, udu on mitmel pool. Puhub lääne- ja edelatuul 2 kuni 7, põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 5, rannikul kuni 7 kraadi.

Päev on valdavalt pilves. Mitmel pool sajab vähest vihma. Kohati püsib udu. Edelatuul tugevneb 4 kuni 10, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 16 meetrini sekundis. Sooja on 3 kuni 7 kraadi.

Neljapäeva öö on paljudes kohtades vihmane, päeval sajab vihma hooti ning õhtu poole võib vihma sekka tulla kohati ka lörtsi. Sooja on ööpäevaringselt 2 kuni 8 kraadi.

Reedel on sajuhooge üksikutes kohtades, peamiselt rannikul. Öine õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kuni +7 kraadi; päeval on sooja 4 kuni 8 kraadi.

Laupäeval-pühapäeval õhumass soojeneb veidi ning üle maa liigub aeg-ajalt vihmapilvi. Öösiti on sooja 2 kuni 8, päevasel ajal 7 kuni 10 kraadi.