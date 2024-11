Ukraina süütas droonirünnakuga kütusehoidla Belgorodi oblastis

Ukraina mehitamata süsteemide ja erioperatsioonide väejuhatuse üksused koostöös teiste üksustega ründasid esmaspäeva hilisõhtul Belgorodi oblastis Starõi Oskoli asula lähistel paiknevat Oskolneftesnabi kütuse- ja määrdeladu, teatas Ukraina väejuhatus teisipäeva õhtul.

Esialgse info kohaselt puhkes objekti territooriumil tulekahju ning süttis vähemalt üks kütusemahuti, aga täpsemad kahjud on selgitamisel.

Belgorodi oblasti kuberneri teatel saadeti sündmuspaika kümme tuletõrjemeeskonda, ükski inimene rünnakus viga ei saanud.

"Selliste objektide tabamine tekitab Vene armeele tõsiseid logistilisi probleeme ja vähendab oluliselt nende rünnakupotentsiaali," märkis Ukraina peastaap oma kommentaaris.

Vene väed valmistuvad rünnakuks Zaporižžja suunal, mitte Zaporižžjale

Vene okupatsiooniväed valmistuvad rünnakuteks Zaporižžja suunal, aga mitte otse linnale endale, teatasid Ukraina võimud. Jutt käib taktikalistest ründeoperatsioonidest mitme asula piirkonnas.

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu juures tegutseva väärteabega võitlemise keskuse juht Andri Kovalenko rõhutas, et vaenlane püüab külvata oma infokampaaniaga paanikat.

"Vaenlasel pole jõudu Zaporižžjat ennast rünnata, kuid venelased paisutavad sõjakorrespondentide kaudu oma plaane, et külvata paanikat," selgitas ta.

Kovalenko sõnul vaatlevad venelased ka Kurahhove suunda "võimaliku tegevusena Zaporižžja oblastis".

"Vaenlane pommitab Zaporižžjat ennast kahjuks õhust," nentis keskuse juht.

Briti väljaanne The Economist kirjutas, et Venemaa valmistab ette rünnakut Zaporižžjale. Väljaanne märgib, et Zaporižžja oblastis algab lahing selle nimel, mis Ukraina luure hinnangul on rünnak oblastikeskusele ja olulisele tööstussõlmele.

Varem hoiatas Ukraina Lõuna väekoondise kõneisik Vladõslav Vološin, et Vene okupantide uus pealetung võib alata mis tahes päeval. Ta hoiatas, et vaenlane viib Zaporižžja oblasti lõunaosas asuvatele positsioonidele väljaõppinud rünnakuüksusi.

USA: Põhja-Korea sõdurid osalevad lahingutes Kurski oblastis

USA välisministeerium kinnitas teisipäeval, et Põhja-Korea sõdurid on hakanud osalema lahingutes koos Vene üksustega Venemaa Kurski oblastis Ukraina piiril.

Ministeeriumi esindaja sõnul on Põhja-Korea saatnud Venemaale üle 10 000 sõduri, kellest suurem osa on siirdunud Kurski oblastisse, kus nad lahingutes osalevad.

USA kaitseministeerium hindas veidi üle nädala tagasi, et Põhja-Korea on piirkonda saatnud kuni 12 000 sõdurit, kuid Põhja-Korea vägede osavõttu lahingutest toona ei kinnitatud.