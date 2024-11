Maardu uus keskväljak saab skulptuuri Mendelejevi tabeliga

Maardus valiti linnakeskuse konkursi võitjaks Győrgy Jakabfi ja arhitektuuribüroo FUTU ideekavand "Pulss", kus on Maaardu vaba aja keskuse ette kavandatud ringikujuline multifunktsionaalne keskväljak, mis on kohandatav erinevateks sündmusteks.

Keskväljakule on kavandatud pihustusväravad ja purskkaevud, väljak on ümbritsetud kõrge taimestiku, istumis-, mängu- ja treeningaladega ning ette on nähtud ka kokkutõmmatav varikatuste süsteem.

Väljakul leidub viiteid Maardu linnale ja keemiatööstusele, näiteks peaks sinna kerkima monument-skulptuur Mendelejevi tabeliga.

Maardu linnapea Aurika Sin-Kerra ütles, et võidutöö loob linnale selge identiteediga keskväljaku, nii et kui külaline satub esimest korda Maardusse, saab ta kohe aru, et see ongi linna kese.

Maardu linn teatas, et linnakeskuse ala projekteerimine ja ehitus toimub eeldatavalt etappidena. Esimesena plaanitakse välja ehitada keskväljak vaba aja keskuse ees. Seejärel soovitakse siduda uus keskväljak Maardu peatänavaga ehk Keemikute tänavaga. Kolmandasse etappi jääb Kellamäe pargi lahendus.