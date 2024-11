"Pealtnägija": Kaja Kallase teekond Euroopa tippametisse

Tema slepp kodumaal on vastuoluline, aga Kaja Kallasest on saamas meie aja mõjukaim eestlane. Teisipäeval andis ta Brüsselis Euroopa Parlamendis justkui lõpueksami, mille tulemusel on 47-aastane ekspeaminister tõusmas Euroopa Liidu esidiplomaadiks. "Pealtnägija" jälgis viimased neli kuud eetrivaikust hoidnud Kallast elu tähtsaima tööintervjuu eel ja ajal.

Selleks n-ö eksamiks valmistus tähtsa päeva lähenedes silmnähtavalt murelik Kaja Kallas tänavu suvest alates, kui 27 Euroopa peaministrit nimetasid senise Eesti valitsusjuhi järgmiseks Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika kõrgeks esindajaks ja Kallas astus peaministrikohalt tagasi. Üheltpoolt võttis Kallas aja maha ja puhkas pikemalt, teisalt valmistus uueks ametiks ja just selleks aruandmiseks Euroopa Parlamendis.

Kallase sõnul veendi teda alguses päris palju, et ta sellele ametikohale kandideerimisega nõustuks. "See kuidagi ei tundunud mulle selline unistuste töö."

On unikaalne, et maailmapoliitika nii kõrgele kohale tõuseb eestlane ja tunnustus seda suurem, et Kallas valimiseks pidid konsensusele jõudma 27 riigijuhti koos. Kuigi ta kõrge välisesindaja ametist ei unistanud, on tal endal sõnul tugevused, mis võivad Euroopa välispoliitikale kasuks tulla.

"Ma arvan, et minu tugevus on see, et ma olen olnud peaminister ehk siis ülemkogu laua taga. Ma olen nende inimestega kõigiga tuttav, isegi sõber ja mind võetakse seal igal juhul võrdsena. Kindlasti on minu tugevus ka see, et ma tulen väiksest riigis. Kui rääkida kasvõi Aafrika või Ladina-Ameerika riikidega, siis ma tulen riigist, kellel on kogemus oma vabaduse eest võitlemisega, nii nagu ka neil," rääkis Kallas.

"Ja tegelikult meil ei ole võib-olla seda tausta, nagu mõnel teisel riigil on ja mina olen siis nii-öelda värske nägu. See annab ka omamoodi võimalusi tegelikult."

Kui Kallase alluvuses Euroopa välisteenistuses töötab 6500 inimest üle maailma, siis tema väiksemasse meeskonda hakkab kuuluma 13 inimest, kelle sekka saavad ka mõned eestlased. Kõige kõrgem ametikoht, kabinetiülema roll, läheb endisele Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhile Vivian Loonelale, kes on Kallase kõrval palehigis töötanud juba viimased kuud, komplekteerides meeskonda, aidates meediasuhtlusega, aga ka sisuliselt teemadeks valmistumisega.

"Kabinetiülema roll on tõepoolest see, et ühtepidi valmistada ette kõik, mis on vaja poliitikul, volinikul, Kaja Kallasel, et ta saaks edukalt oma tööd teha. Kabinet on selline väiksem tiim: me vaatame üle briifingud, juhatame seda tööd nii, et ta saaks siis käia ja selgitada protsesse, osaleda läbirääkimistel, käia kohtumistel, mõjutada neid protsesse. Teistpidi on kabinetiülema töö väga oluline ka selleks, et osaleda kõiges muus, mis komisjon teeb," selgitas Loonela.

24 tundi enne Kallase kõige tähtsamat eksamit käisid ajutiselt Euroopa välisteenistuse protokolliruumides töötavad naised teetassi taga koos olulisemad punktid veelkord läbi, sest aeg, mil eestlane ametisse astub, on geopoliitiliselt äärmiselt keeruline ja justkui poliitiline miiniväli.

Lisaks kõrgele välispoliitika esindajale saab Kaja Kallasest ka üks kuuest Euroopa Komisjoni asepresidendist. Ootused tema rollile on suured ja isegi vastuolulised - üheltpoolt oodatakse, et ta oleks Brüsselis ja juhiks tööd seal koos teiste komisjoni liikmete, välisteenistuse ja Euroopa välisministritega. Teisalt eeldatakse, et ta lendaks Euroopa nimel sisuliselt iga päev Aafrikast Aasiani.

Loonela tõdeb, et ühelt poolt eeldatakse selle ameti puhul, et kui kuskil on kriis, on välispoliitika kõrge esindaja seal kohal. "Plaan on siiski selline, et ta väga palju ka suudab delegeerida nii teistele volinikele kui välisministrile, et võtta see tõesti sellise ühise tiimina kokku töötama./.../ Eks tegelikkuses kõik saavad aru, et me elame sellisel ajal, kus me ei saa oodata, et üks inimene lahendab need asjad. Meil on vaja, et seda teeks paljud."

Küsimusele, milline hakkab olema tema isiklik elu, vastas Kallas, et kolib Brüsselisse koos abikaasaga.

ERR-i portaalis saab neljapäeval lugeda ja vaadata täispikka versiooni intervjuust Kaja Kallasega.