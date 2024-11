Tallinna ringkonnakohus jättis Eriali kohtuasjas karistused muutmata

Riigiprokurör Sigrid Nurm ütles, et ringkonnakohtu kolleegium jättis Harju maakohtu tehtud otsuse suures osas muutmata täpsustades kuriteo kvalifikatsioone.

"Kui Harju maakohus mõistis Ilya Dyagelevi, Daniela Dalgberg-Dyageleva ja Daniel Nevsky süüdi suures ulatuses ning grupiviisiliselt toimepandud omastamises, siis tänase ringkonnakohtu otsusega mõisteti Dalgberg-Dyageleva süüdi suures ulatuses omastamises, Dyagelev süüdi suures ulatuses omastamisele kihutamises ja Nevsky ning äriühing OÜ Transpire süüdi suures ulatuses omastamisele kaasaaitamises. Muudes paragrahvides esitatud süüdistusetteheited jäid muutmata," lausus Nurm.

Samuti jättis ringkonnakohus maakohtu määratud karistused muutumata.

Lisaks ei rahuldanud teise astme kohus prokuratuuri apellatsiooni Robert Hirvi õigeksmõistmise osas, kellele prokuratuur heitis ette dokumendi võltsimist ja ei kohaldanud lisakaristusena Daniela Dalberg-Dyagelevale ärikeeldu.

Prokuratuur on rahul ringkonnakohtu otsusega, sest see kinnitab süüdistuse põhilist järeldust, et süüdistatavad ei tegutsenud hoiu-laenuühistu ERIAL ega selle hoiustajate huvides. Sellegipoolest lubas prokuratuur tutvuda põhjalikult ringkonnakohtu otsuses toodud õiguslike kaalutlustega ning seejärel otsustada, kas esitada riigikohtule kassatsiooni või mitte.

Ringkonnakohtu otsus pole jõustunud.