Meedia: Putini lähikondlane üritas tuua naftahiiglased ühe katuse alla

Sergei Tsivilev on Anna Tsivileva abikaasa, viimane on Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini sugulane.

Allikate teatel tegi Tsivilev ettepaneku, et riigis luuakse üks hiiglaslik energiafirma. See oleks kaasa toonud Lukoili riigistamise ning Rosneft ja Gazprom Neft oleks liikunud ühe katuse alla. Putin aga ei andnud Tsivilevi plaanile rohelist tuld, kuna seda plaani ei toetanud naftaärimehed.

Selline ühinemine oleks olnud Venemaa energiaturu suurim ümberstruktureerimine alates 1990. aastatest. Selle käigus oleks loodud maailma suuruselt teine naftafirma ning oleks suurendanud valitsuse järelevalvet energiatööstuse üle.

Praegu on Vene energiafirmade eesotsas Putini igipõlised liitlased. Gazpromi juhib Aleksei Miller ja Rosnefti kontrollib Igor Setšin. Lukoil on praegu suurim Venemaa eraomanduses olev naftafirma.

Ühinemise plaanist teatas esimesena ajaleht The Wall Street Journal. Kreml lükkas seejärel ümber teated, et riik kavatseb luua naftahiiglase.

Lukoili pressiesindaja ütles, et firma aktsionärid ei pea ühinemisläbirääkimisi ühegi osapoolega, kuna see poleks ettevõtte huvides. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Rosneft lükkas samuti firmade ühendamise plaani tagasi.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele Financial Times, et Tsivilev käis oma plaani välja eelmisel kuul, kui ta kohtus Putiniga. Ta kasutas ära oma perekondlikku sidet ning pöördus oma ülemuse poole ettepanekuga: "tõhustame süsteemi, olukord on kiireloomuline, kodumaa on ohus. "

"Putin ütles siis midagi sellist, nagu "mõtleme selle peale", mis on tema tavapärane lähenemine, et jääda kaklustest kõrvale, et jälgida, kuidas asi edasi areneb," ütles üks asjaga kursis olev inimene.

Venemaa pankade analüütikud ütlesid, et majanduslikku põhjust firmade ühendamiseks pole. Analüütikud pigem hoiatasid, et sellise ulatusega ühinemisel kaasneb alati oht, et tootlikkus võib ajutiselt väheneda. Samuti juhtisid nad tähelepanu sellele, et eraldiseisvad Venemaa ettevõtted saavad lääne sanktsioonidest paremini mööda hiilida.