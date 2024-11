Neljapäeval on ilm pilvine ja sajune, mitmel pool sajab vihma. Sooja on kuni kaheksa kraadi.

Öö vastu neljapäeva tuleb pilvine. Loode-Eestist algav vihmasadu laieneb kagu suunas. Õhutemperatuur on 3 kuni 8 kraadi, Kagu-Eestis võib temperatuur nullini langeda.

Neljapäeva hommikul on ilm pilves. Mitmel pool sajab vihma, Peipsi ääres võib sekka lörtsi tulla. Puhub lääne- ja edelatuul puhanguti 12, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 7 kraadi.

Ennelõuna on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma, ida pool sekka ka lörtsi. Pärastlõunal pilved hõrenevad ja õhtu poole on sajuhooge harvem. Tuul puhub edelast ja läänest, saartelt alates loodest 4 kuni 10, rannikul puhanguti 14, saartel 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 8, Kagu-Eestis kõigub 1 ja 3 kraadi vahel.

Reede on suurema sajuta. Öö on nulli ümber, päeval sooja 4 kuni 8 kraadi.

Nädalavahetus tuleb jõulise edela- ja läänetuule ja vihmahoogudega. Õhk on plusspoolel.

Uue nädala algus on pehme, aga siis ilm jaheneb ja sajab nii lörtsi kui ka lund.