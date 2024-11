Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis kolmapäeval igaõhtuses videopöördumises, et Venemaa üritab laiendada oma pealetungi Kupjanski suunal.

Oluline neljapäeval, 14. novembril kell 5.50:

- Zelenski: Venemaa üritab laiendada oma pealetungi Kupjanski suunal;

- Sõbiha: USA toetab enne Bideni lahkumist Ukrainat jõuliselt;

Zelenski: Venemaa üritab laiendada oma pealetungi Kupjanski suunal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis kolmapäeval igaõhtuses videopöördumises, et Venemaa üritab laiendada oma pealetungi Kupjanski suunal.

"Ülemjuhataja Sõrskõi esitas raporti olukorrast ridel, kus suurem tähelepanu on suunatud Donetski oblastile. Nagu ka okupantide katsed laiendada oma pealetungi ja seda eriti Kupjanski suunal," sõnas Zelenski.

Vene väed on nüüd jõudnud Kupjanski linna lähistele. Ka mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed jätkavad pealetungi Kupjanski suunal. Venemaa sõjablogijad väitsid juba varem, et Vene väed liikusid Kupjanski lähistel edasi.

Sõbiha: USA toetab enne Bideni lahkumist Ukrainat jõuliselt

Ukraina välisminister Andri Sõbiha kinnitas kolmapäeval, et USA presidendi Joe Bideni administratsioon annab Ukrainale enne tema ametiaja lõppu märkimisväärset sõjalist toetust.

Sõbiha ütles seda Ukraina televisioonis pärast Brüsselis peetud kõnelusi USA välisministri Antony Blinkeniga.

"Brüsseli visiidi ajal oli mul mitmeid olulisi kohtumisi ja üks võtmetähtsusega kohtumine USA välisministri Antony Blinkeniga. Need olid tulemuslikud läbirääkimised. Arutasime kõigi juhtide tasemel saavutatud kokkulepete elluviimist, kui president Volodõmõr Zelenski külastas Washingtoni eelmise aasta septembris ja meil on konkreetne kinnitus sõjalise abi kohta," rääkis minister.

Sõbiha kinnitas, et USA praegune administratsioon kavatseb oma ametiaja viimastel nädalatel Ukrainale üle kanda märkimisväärses koguses sõjalist abi.

"Arutasime seda üksikasjalikult minu kolleegiga. Kõik presidendile lubatud relvad, aga ka kõigi Ukraina toetusprogrammis ette nähtud relvade tootmise lepingute täitmine. Sellised kinnitused sain kohtumisel Antony Blinkeniga," jätkas minister.

Sõbiha lisas, et arutas Blinkeniga samuti kaugmaarünnakute küsimust sügaval Venemaal asuvatele sõjaliste sihtmärkide pihta ja Ukraina Euro-Atlandi integratsiooni.

"Oleme siin ettevaatlikult optimistlikud," sõnas välisminister.