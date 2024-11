Pruunsild ja Ligi kohtus kokkuleppele ei jõudnud

Parvel Pruunsild pöördus kohtusse soovides, et Jürgen Ligi lükkaks ümber järgmised väited, mis Pruunsilla kinnitusel ei vasta tõele.

Need tsitaadid olid "Parvel Pruunsild on poliitik", "Parvel Pruunsillale oli teise pensionisamba lammutamine kasulik", "Parvel Pruunsild on ütelnud (Eesti Ekspressis, tsitaadid praeguseks eemaldatud - toim.) et maksab selle eest Isamaale raha".

Lisaks sellele nõuab Parvel Pruunsild 1 euro suurust kahjuhüvitist Ligi kahju tekitanud väljaütlemiste eest, ütles Harju maakohtu pressiesindaja.

Kolmapäeval arutas Harju maakohus esmalt võimalust lahendada vaidlus kokkuleppel.

Jürgen Ligi oli nõus lahendama vaidluse selliselt, et ta kinnitab, et ei ole kunagi väitnud ega kavatse ka tulevikus väita, et 2021. aasta pensionireform tehti Parvel Pruunsilla huvides.

Sellise kokkuleppega ei ole nõus Parvel Pruunsild, kuna tema eesmärk on enda maine kujundamine selliselt, et teda ei peetaks isikuks, kes oma rahaga ostab endale soodsaid poliitikaid.

Kui selgus, et vaidluse kokkuleppel lahendamine ei ole võimalik, täpsustasid pooled oma väiteid ning kohus selgitas, milliseid asjaolusid peab keegi menetluses tõendama.

Pooltele määrati tähtajad seisukohtade ja tõendite esitamiseks ning pooled andsid nõusoleku vaidluse edaspidiseks lahendamiseks kirjalikus menetluses, s.t kohtuistungit pidamata.