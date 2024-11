Fotod: Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide meeleavaldus maksutõusude vastu

Erakond märkis, et eesmärk on tõsta esile maksutõusude majandust laastavad mõjud ja kutsuda üles lahendustele, mis soodustavad ettevõtlust ja suurendavad rahva heaolu.

ERK juhib tähelepanu sellele, et kuigi maksude tõstmine on valitsuse jaoks lihtne samm, seisneb tegelik riigimehelikkus hoopis oskuses vähendada riigivõimu ülemäärast sekkumist ühiskonna igas tahus.

ERK esimees Silver Kuusik sõnas, et meeleavaldus on üleskutse kõigile, olenemata erakondlikust kuuluvusest, astuda vastu ebaõiglaselt kehtestatud maksutõusudele. ERK on pöördunud ka kõigi opositsioonierakondade ja 20 mittetulundusühingu poole, kutsudes neid üles oma toetust avaldama. "Ühendame jõud, et seista Eesti inimeste õiguste eest ning nõuda ausat ja läbipaistvat poliitikat, mis on rahva huvides," rõhutas Kuusik.

Maksude tõstmine on ERK hinnangul selge märk võimetusest riiki vastutustundlikult juhtida. Kuusiku sõnul on Eesti riigijuhtide ülesanne luua keskkond, mis soosib ettevõtlust ja tugevdab Eesti rahvusliku majanduse positsiooni. Kui maksusüsteemi eripära, mis on seni võimaldanud Eestis ettevõtetel tulumaksuvabalt kasvada ja seeläbi panustada majanduse arengusse, jäetakse unarusse, võib Eesti lähima kümnendi jooksul sattuda olukorda, kus majandus soikub ja inimeste elujärg halveneb, leiab erakond.

Kuusiku sõnul on meeleavalduse keskne sõnum, et valitsus peab arvestama rahva ja ettevõtete tegelike vajadustega, selle asemel et püüelda lühinägelike lahenduste poole, mis õõnestavad riigi konkurentsivõimet. "Järjest keerulisem ja koormavam maksusüsteem viib meid majanduse hääbumisele ja rahva elatustaseme langusele. Me ei saa jääda kõrvaltvaatajateks, kui meie rahva jõukus on ohus," lisas Kuusik.

Meeleavalduse korraldajad loodavad, et sellest saab märguanne, mis sunnib valitsust oma poliitikas muudatusi tegema. Kuusik lisas: "Eesti rahvas ei ole valmis leppima olukorraga, kus meie häält eiratakse – ütleme koos ja ühehäälselt EI rahvast kurnavatele maksutõusudele!"