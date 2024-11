Brasiilia politsei peab pommirünnakut ülemkohtule terroriaktiks

Kolmapäeva õhtul Brasiilia pealinnas Brasílias lasi ülemkohtu hoonesse pääseda üritanud mees end hoone juures õhku.

Politsei käsitleb käsitleb juhtumit terroriaktina, mis võib olla seotud mulluse ülestõusuga president Luiz Inácio Lula da Silva vastu, ütles neljapäeval föderaalpolitsei juht Andrei Passos Rodrigues.

Rünnaku kahtlusalune, 59-aastane Francisco Wanderley Luiz, leiti plahvatuste järel ülemkohtu eest surnuna. Ta oli rünnaku ainus ohver.

Esimene kahest plahvatusest toimus kohtumaja ette pargitud autos. Teine plahvatus kärgatas siis, kui mees üritas kohtumajja siseneda.

Vahejuhtum leidis aset ajal, mil riik valmistub võõrustama esmaspäeval ja teisipäeval Rio de Janeiros tööstusriikide ühenduse G20 tippkohtumist, millest võtavad teiste seas osa USA president Joe Biden ja Hiina president Xi Jinping.

Föderaalpolitsei juhi sõnul oli hukkunu rünnakuks valmistunud pikemat aega ja näis tegutsevat üksi.

Samas hoiatas Rodrigues, et "see ei ole üksikjuhtum" ja "äärmuslased on liikvel". Rünnak võis olla katse kukutada demokraatlik õigusriik, ütles ta.

Luiz kuulus ekspresident Jair Bolsonaro paremäärmuslikku Liberaalsesse Parteisse (PL), mille toetajad püüdsid jaanuaris 2023 takistada Lula naasmist võimule.