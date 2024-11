Ukraina ründas kümnete droonidega Vene lennubaasi Krasnodari krais

"Täna hommikul kestab laiaulatuslik Ukraina droonirünnak Venemaa Krasnodari kraile. Kohalikud Vene sotsiaalmeedia kanalid teatasid kümnetest Ukraina droonidest ning massiivsest õhutõrjetegevusest Krõmski kohal, kus asub Vene õhujõudude baasi," teatas sõjasündmusi vahendav kanal OSINTechnical.

Ukrainian attack drones reportedly struck Russia's Krymsk airbase in Krasnodar Krai early this morning.



Local channels report multiple explosions in the vicinity of the air base along with Russian AAA fire. pic.twitter.com/XIPHj4cHiL — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 15, 2024

Kohalikud kanalid teatasid ka mitmest plahvatusest lennubaasi läheduses.

USA hakkab Ukrainale iganädalaselt relvaabi saatma

Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium hakkab iga nädal Ukrainasse relvastust saatma, et jõuaks järelejäänud heakskiidetud relvaabi enne võimuvahetust USA-s kohale toimetada, ütles Pentagoni pressisekretäri asetäitja Sabrina Singh.

"Sekretär (USA kaitseminister Lloyd Austin - toim.) ei lase varudel kriitilise tasemeni langeda. Nii et kui me jätkame oma ladude täiendamist, näete raha ja relvade voogu Ukrainasse," ütles Singh.

Ta märkis, et iganädalaste tarnete eesmärk on tagada, et USA suudab Ukrainale toimetada ülejäänud 7,1 miljardi dollari eest abi enne USA presidendi Joe Bideni ja tema administratsiooni lahkumist ehk kuni vastvalitud presidendi Donald Trumpi ametisseastumiseni.

Singh märkis, et uute relvasaadetiste tarnimise jätkamine on Bideni lubadus Ukrainale. Sellest tulenevalt jätkab Pentagon selle lubaduse täitmist, saates igal nädalal uusi abipakette.

Zelenski lubas esitada kümnepunktilise sisemise vastupanu kava

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeva õhtul rahvale tehtud videopöördumises, et järgmisel nädalal esitatakse Ukraina sisemise vastupanuvõime kava, mis koosneb kümnest punktist.

"Jätkame tööd oma sisemise vastupanuvõime plaani kallal ehk kõik, mis on vajalik Ukraina tugevana püsimiseks," alustas riigipea.

"Täna käsitlesime mitmeid punkte, mille seas kultuurilist suveräänsust, mis hõlmab Ukraina kultuuripärandit, kaasaegset kultuuri ja kultuuridiplomaatiat ning sel eesmärgil edendades tõelist ja tõhusat ühtsust Ukraina kultuurikogukonnas," rääkis Zelenski.

Presidendi sõnul on see Ukraina sidemete tagamise element globaalse maailmaga.

"On asju, mida poliitika, avaliku elu tegelased ja meedia ei saa teistele edastada, aga emotsioonid saavad ja kunst saab. Kultuur üldiselt on tööriist, mis töötab universaalselt inimkonna jaoks maailma eri paigus. Peame sellele palju rohkem tähelepanu pühendama ja me teeme seda," sõnas Zelenskõ.

President märkis, et neljapäeval töötati välja ühtlasi kava julgeolekut ja turvalisust puudutav osa.

"Ukraina siseministeerium ja julgeolekuteenistus on välja töötanud mõned head lahendused. Kindlasti viime kõik ellu," märkis riigipea.

"Energeetika ja relvadega seotud punktid – nende tootmine ja koostöö partneritega – on juba üksikasjalikult käsitletud," jätkas Zelenski.

"Kokku on kümme punkti, mida esitletakse järgmisel nädalal ja iga punkti kohta koostame koos Ukraina kodanikuühiskonnaga ehk kõigiga, kes on valmis panustama ratsionaalseid ideid. Samuti koos ärikogukonnaga koostame Ukraina majanduslikud alused ehk õpetusliku dokumendi meie vastupidamisvõimest selles vallas," rõhutas president.

Zelenski sõnul on Ukraina sisemise tugevdamise kava üks põhielemente just selle majanduslik osa.

Venemaa ähvardab Zaporižžja tuumajaamast vaatlejad välja saata

Venemaa saadab Zaporižžja tuumajaamast Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) vaatlejad välja, kui peab nende tööd tarbetuks, seisis Venemaa välisministeeriumi neljapäeval tehtud avalduses, mida vahendasid meediakanalid Ukrinform ja Raadio Vabadus.

Venemaa reageeris sellega IAEA peasekretäri Rafael Grossi sõnadele, kes lubas intervjuus Saksa uudisteagentuurile DPA, et organisatsiooni esindajad viibivad tuumajaamas seni, kuni relvakonflikt lõpeb.

"IAEA eksperdid viibivad peasekretäri Rafael Grossi palvel seal ainult Venemaa valitsuse nõusolekul ja ainult seni, kuni meie riik peab nende viibimist seal õigustatuks. Agentuuri spetsialistide ülesanne on fikseerida Ukraina poolsed provokatsioonid tuumaelektrijaama ja selle töötajate vastu," teatas Venemaa välisministeerium.

Vene välisministeerium lisas, et on täiesti ebaselge, mille alusel IAEA juhtkond otsustab tulevikuväljavaadete üle, mis ületab selgelt nende volitusi.

Zaporižžja tuumajaam on Euroopa suurim tuumaelektrijaam, mille Vene väed okupeerisid 2022. aasta märtsis koos Enerhodari linnaga.

Ukraina võimud on teatanud, et Vene armee kasutas vahepeal tuumajaama sõjavarustuse hoidmiseks ja sõjaväelaste paigutamiseks.