Argentina võib koos USA-ga loobuda Pariisi kliimaleppest

USA järgmine president Donald Trump lubas valimiskampaania ajal, et viib oma riigi välja Pariisi kliimaleppest. Argentina andis nüüd märku, et võib koos USA-ga taganeda Pariisi kliimaleppest.

"Me hindame oma strateegiat kõigis kliimamuutustega seotud küsimustes ümber," ütles Argentina välisminister Gerardo Werthein ajalehele The New York Times.

Argentina kutsus sel nädalal oma delegatsiooni Bakuus toimuvalt ÜRO kliimakonverentsilt tagasi. Werthein ütles, et 2015. aasta Pariisi leppe osas pole lõplikku otsust tehtud.

"Otsustasime oma delegatsiooni tagasi kutsuda ja oma positsiooni üle vaadata, ma arvan, et see on suveräänne õigus," ütles Werthein.

Argentina president Javier Milei on varem teravalt kritiseerinud kliimamuutustega võitlemise poliitikat.

Argentina riigipea sõitis nüüd USA-sse ning neljapäeval toimus Mar-a-Lagos Milei ja Trumpi kohtumine. Milei oli esimene riigipea pärast 5. novembri valimisi, kelle Trump vastu võttis.

Järgmine president Trump lubas ise valimiskampaania ajal, et tõmbab USA Pariisi kokkuleppest välja ja suurendab naftatootmist ning vähendab energiahindasid aastaga poole võrra.

Trump lahkus kliimaleppest juba oma esimesel ametiajal, lõplikult jõustus otsus päev pärast 2020. aasta presidendivalimisi. Joe Biden aga allkirjastas oma esimesel päeval presidendina korralduse leppega taasühinemiseks.

Kliimaleppe eesmärk on piirata globaalset soojenemist, vähendades fossiilsete kütuste põletamisest tekkiva süsihappegaasi ja muu saaste emissiooni. Ligi 200 riiki leppisid kliimaleppes kokku Pariisis 2015. aastal.