Järva vald süüdistab krossiraja rentnikku ebaseaduslikus raietöös

Järva vald süüdistab Aravete krossiraja rentnikku ebaseaduslikes raietöödes vallale kuuluval kinnistul. MTÜ Star Racing küll tunnistab krossiraja äärse võsa mahavõtmist, kuid kinnitab, et suured puud on valla loata maha saaginud keegi teine.

Järva valla eelkäija Ambla vald sõlmis MTÜ-ga Star Racing lepingu krossiraja kinnistu rentimiseks 2007. aastal.

Rentnik kohustus kõik kinnistul planeeritavad raietööd vallaga kooskõlastama. Star Racingu juhatuse liige Maria Karumets tunnistas, et nad tõepoolest võtsid maha motoraja äärde jäävat võsa.

"Lepingus on kirjas, et me peame raietööd kooskõlastama, aga metsaseadus ütleb seda, et võsa tegemine ei ole raietöö," sõnas Karumets.

Järva valla ametnikud avastasid ebaseaduslikud raietööd kevadel. Abivallavanem Siim Umerovi sõnul tegi ekspertiis selgeks, et raiet tehti aastatel 2022 kuni 2023, omastati 7,7 tihumeetrit kuuse küttepuitu ja 167 kuupmeetrit puiduhaket.

"Ekspertiisi hinnang oli, et selle kogukahju suurus eurodes on umbes 9600 eurot," lisas Umerov.

Krossiraja kõrval metsas on praegugi palju tormimurdu. Maria Karumets tunnistas, et MTÜ kasutas neid palke krossiraja piireteks. Kuid metsas on ka hiljuti maha langetatud suuri puid ja paari aasta vanuseid kände.

"Meie ei ole kindlasti suuri puid maha võtnud. Vastupidi, meie oleme pigem puid juurde istutanud, üritanud puid võsast päästa, et suured puud saaksid jõudu juurde. Sellepärast et meil on tarvis seda mürakaitset," rääkis Karumets.

Karumets tunnistas, et MTÜ purustas mahavõetud võsa ja teenis sellega tulu.

"Just, selles mõttes küll, jah. Ja selle me investeerisime krossirajale, sest me soetasime siia kastmissüsteemi ehk poolteist kilomeetrit veetoru. MTÜ peab ju ka kuskilt saama tulu, et seda rada majandada," ütles ta.

Valla koostöö jätkumine MTÜ Star Racinguga sõltub Umerovi sõnul politseiuurimise tulemusest.

"Me kindlasti arvame, et seal maa-alal peaks olema motokrossirada, et seal peaks sporti edasi tegema. Meil muud plaani sellega ei ole. Aga see koostöö jätkumine sõltub, millise lõpplahenduse see lugu saab," sõnas ta.