Zelenski hinnangul võib Trumpi võimulesaamine sõja lõppu kiirendada

"Kindel on, et see sõda saab varem läbi selle meeskonna poliitikaga, mis nüüd Valget Maja juhtima hakkab. See on nende lähenemine, nende lubadus oma kodanikele," ütles Ukraina president reedel intervjuus Ukraina meediaväljaandele Suspilne.

Zelenski sõnul oli tal Trumpiga konstruktiivne vestlus, kui ta pärast Trumpi valimisvõitu talle helistas. Ukraina presidendi sõnul kuulis Trump, millised on Kiievi seisukohad.

"Ma ei kuulnud midagi, mis oleks meie seisukoha vastu," rõhutas ta.

Vastates küsimusele, kas Trump esitas Ukrainale nõudmise osaleda läbirääkimistel Venemaaga, ütles Zelenski: "Me oleme iseseisev riik ning me oleme selle sõja ajal - meie rahvas, ja mina isiklikult kõnelustel USA ja Trumpi ja Bideni ja Euroopa liidritega, tõestanud, et meiega retoorika "istu ja kuula" ei toimi."

"Meie jaoks on väga tähtis õiglane rahu, et ei oleks tunnet, et me kaotasime meie parimad [inimesed] ebaõigluse tõttu, mis meile peale suruti. Sõda lõpeb, kuid konkreetset kuupäeva ei ole," rääkis Zelenski.

Scholz rääkis pärast Putinile helistamist ka Poola peaministri Tuskiga

Saksamaa kantsler Olaf Scholz võttis pärast Venemaa režiimijuhi Vladimir Putiniga peetud tunniajalist telefonivestlust ühendust ka Poola peaministri Donald Tuskiga.

"Mulle helistas just kantsler Scholz, kes rääkis mulle oma vestlusest Vladimir Putiniga. Mul oli hea meel teada saada, et kantsler ei mõistnud mitte ainult selgelt hukka Venemaa agressiooni, vaid kordas ka Poola seisukohta, et Ukrainast ei räägita ilma Ukrainata," kirjutas Poola valitsusjuht sotsiaalmeediapaltvormil X.

Varem teatas Saksamaa valitsus, et Scholz ja Putin pidasid esimese telefonivestluse pärast 2022. aasta detsembrit. Kantsler mõistis Venemaa sõja Ukrainas hukka ja kutsus Putinit üles seda lõpetama, vägesid välja viima ning julgustas Putinit pidama läbirääkimisi Ukrainaga õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks, teatas Berliin.

"Saksamaa on otsustanud toetada Ukrainat tema võitluses Venemaa agressiooni vastu nii kaua kui vaja," teatas Saksamaa valitsus.

Aruandes märgiti, et Scholz oli varem rääkinud ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ja kavatseb temaga pärast kõnet Putinile uuesti rääkida.

Kreml teatas omalt poolt, et telefonikõne algatas Saksa pool, ning kordas veel kord oma positsiooni, et rahuläbirääkimised peavad põhinema uutel territoriaalsetel reaalsustel ja kõrvaldama konflikti põhjuse. Lisaks süüdistas Moskva traditsiooniliselt NATO-t väidetavalt agressiivses poliitikas, et luua Ukraina territooriumil Venemaa-vastane sillapea.

ÜRO: oktoobris hukkus Ukraina sõjas vähemalt 183 tsiviilisikut

Venemaa sõjas Ukraina vastu hukkus oktoobris vähemalt 183 ja sai viga 903 tsiviilisikut, teatas reedel ÜRO inimõiguste ülemvoliniku amet.

Ülemvoliniku amet märkis igakuises ülevaates, et oktoobris oli 45 protsenti hukkunutest üle 60-aastased. Surma sai üheksa ja kannatada 49 alaealist.

Septembris hukkus 208 ja sai vigastada 1220 tsiviilisikut.

Selle aasta kümne kuuga on ÜRO andmetel saanud Venemaa rünnakutes surma 1770 tsiviilisikut. 2023. aastal oli neid 1971 ja 2022. aastal 8427.

Alates sõja algusest 2022. aasta 24. veebruaril kuni 2024. aasta oktoobri lõpuni on sõjas saanud surma 12 168 ja kannatada 23 919 tsiviilisikut.

Meedia: EL on saanud tõendeid Hiina relvaabist Venemaale Ukraina vastu

Euroopa Liit on saanud luureallikatelt andmeid, et Hiina on varustanud Venemaad relvadega kasutamiseks sõjas Ukraina vastu, edastas reedel portaal Ukrinform viitega Saksa ajalehele Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ukrinformi teatel oli Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell esitanud Euroopa Liidu liikmesriikidele selle kohta veenvaid tõendeid.

Üks kõrge EL-i diplomaat märkis reedel, et tõendid on veenvad ning tõestavad "surmava toetuse tarnimist".

Septembris teatati, et Vene riikliku relvatootja Almaz-Antei tütarettevõte Kupol on arendanud ja testinud Hiinas uut kaugmaadrooni ning tahab alustada seal nende masstootmist kasutamiseks sõjas Ukraina vastu.