Ilm hakkab külmemaks minema

Pühapäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 6 kuni 13, puhanguti kuni 18, saartel ja rannikul kuni 24 meetrit sekundis. Pärast keskööd sisemaal tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 3 kuni 8 klraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, mõnel pool võib sekka ka lörtsi tulla. Edelatuul on tugev. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, sekka ka lörtsi. Puhub edelatuul 6 kuni 11, puhanguti 17, saartel ja rannikul kuni 23 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 8 kraadi.

Järgnevatel päevadel vahetavad sajupilved vihma lörtsi ja lume vastu. Esmaspäeval sajab veel enamasti vihma ja õhus domineerivad plusskraadid, teisipäevast alates pendeldab õhutemperatuur 0 kraadi ümber. Kõige keerulisemaks võib kujuneda ilmastiku- ja liikusolude poolest kesknädal.