Euroopa gümnaasiumiõpilased panid end matemaatikavõistlusel proovile

Igal aastal toimuv Balti ketile pühendatud keskkooliõpilaste matemaatikavõistlus korraldati sel aastal Tartu Ülikoolis. Võistlusel osales 11 riiki ning iga maad esindas üks viieliikmeline meeskond.

"Siin lahendadatakse väga teistsuguseid ülesandeid kui tavaliselt koolis või matemaatikatunnis või ka ülikoolis matemaatikakursustel. Siin on ülesanded, mis nõuavad suurt loomingulisust ja loovust, leidlikkust ja oskust erinevaid ideid ja matemaatikafakte omavahel kokku siduda. Nii et kindlasti need on väga rasked ülesanded," selgitas võistluse žürii juht Oleg Košik.

Reeglid on võistlusel lihtsad: õpilastele on antud neli ja pool tundi aega ja selle aja jooksul tuleb ära lahendada 20 ülesannet.

Võistluse lõpus hinnati iga võistkonna lahenduskäiku ning võistlejad kirjeldasid, kuidas nad saadud vastusteni jõudsid. Lahendada tuli ülesandeid neljast kategooriast: algebra, arvuteooria, geomeetria ja kombinatoorika. Eesti võistkond jäi oma tulemusega rahule, kuid enne võistlust oldi ka korralikult ettevalmistatud.

Artur, Madis, Mattias, Ervin ja Kaarel rääkisid, et enne võistlust oli neil kolm treeninglaagrit, kus koostööd harjutada. "Iga päev on kaks kolme ja poole tunnist loengut, ports ülesandeid ja lahendame lihtsalt. Iga treeningvõistluse lõpus on meil mingi katsevõistlus, kus me proovime ülesandeid kõik koos tiimiga lahendada," kirjeldasid nad treeninglaagrit.

Parimad rehkendajad saavad koju viia Balti Tee matemaatikavõistluse rändkarika. Kes aga sel aastal rändkarika koju viib, selgub pühapäeval, kui Tartu Ülikooli peahoones toimub võistluse lõputseremoonia, kus auhinnad annab üle presidendiproua Sirje Karis.