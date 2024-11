Oluline pühapäeval, 17. novembril kell 7.07:

- Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku raketirünnaku;

- Venelased jätkavad survet, Ukraina taastas olukorra Makarivkas.

Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku raketirünnaku

Teateid kahjude või inimohvrite kohta seni ei ole, kuigi väidetavalt lasti Mustalt merelt, samuti Venemaa Astrahani oblastist ja Krasnodari kraist Kiievi suunas välja mitu ballistilist raketti.

Kiievi sõltumatu ajakirjaniku sõnul teatati pealinnas Kiievis plahvatustest kohaliku aja järgi kella 6.30 paiku hommikul. Edasisi plahvatusi oli kuulda ka Kropivnõtski linnas.

Kohaliku aja järgi umbes kell kuus hommikul kaikus õhuhäire kogu riigis.

Ukraina õhujõud teatasid varem öösel, et Murmanski oblastis asuvalt Venemaa Olenja lennuväljalt tõusid õhku strateegilised pommitajad Tu-95. Hilisõhtul teatas Telegrami kanal War Monitor, et kokku on õhus 17 Tu-95 strateegilist pommitajat, millest seitse tõusis õhku Saraatovi oblasti Engelsi lennuväebaasist.

Venemaa on viimastel kuudel keskendunud eeskätt ulatuslikele droonirünnakutele, et Ukraina õhutõrjet kurnata. Ukraina õhujõud teatasid varem, et Venemaa saatis 2024. aasta augustist oktoobrini Ukraina vastu vähemalt 4300 Shahed-tüüpi ründedrooni ja sarnaseid mehitamata lennumasinaid.

Kuigi raketirünnakud on Ukraina idaoblastites tavaline nähtus, on enamik Ukraina piirkondi viimastel kuudel suures osas pääsenud Venemaa ulatuslikest raketirünnakutest taristule.

Venelased jätkavad survet, Ukraina taastas olukorra Makarivkas

Vene okupandid jätkasid laupäeval surve avaldamist rindel, hõivates Donetski oblastis Hrõhorivka küla, samal aja taastas Ukraina kaitsevägi olukorra Makarivkas, vahendas portaal Unian rindeolukorda jälgiva projekti DeepState andmeid.

"Kaitsejõud on taastanud olukorra Makarivkas. Vaenlane okupeeris Hrõhorivka ning tungis edasi ka Berestki, Novaja Iljinka ja Dalnõi lähedal," seisab teates.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas 16. novembril kella 22 seisuga, et ööpäeva jooksul toimus 132 sõjalist kokkupõrget. Vaenlane koondab oma peamised pealetungijõud Kurahhove ja Pokrovski suundadele.

Nii registreeriti kella 22.00 seisuga Kurahhove suunal 25 vaenlase rünnakut. Pokrovski suunal ründasid venelased kaitseväe positsioone 32 korda.

Harkivi suunal tungisid Vene okupandid viis korda edutult Ukraina üksuste positsioonidele. Lõmani suunal registreeriti 10 okupantide rünnakut.

Vaenlane ründas Ukraina positsioone Kupjanski suunal kümnel korral. Veel seitse korda üritas ta parandada oma positsiooni Toretski suunal. Neli korda ründasid venelased edutult kaitseväe positsioone Dnipro suunal.

Samal ajal jätkub Ukraina vägede operatsioon Venemaa Kurski oblastis. Seal tõrjus kaitsevägi 24 vaenlase rünnakut.