Tartu Raadi sõjaväelinnaku juurde ehitatakse riigikaitsemaja

Riigikaitsehoone ehitatakse Raadi sõjaväelinnaku sissepääsu juurde, kuna sõjaväelinnakus sees lihtsalt ruumi napib, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu asuvad kaitseväe, kaitseressursside ameti ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse tööpinnad mööda Tartut eri paigus, kuid uue hoone valmides saaks need kokku koondada.

"Maja iseenesest ongi kahest osast koosnev. Üks on majutusplokk ja teine on kontoriplokk. Kontoriplokki panemegi riigi kaitseinvesteeringute keskuse, kaitseressursside ameti ja veel ka näiteks kaitseväe akadeemia üks osakond tuleb meie juurde ja teine suurem osa puudutab siis kaitseväelaste majutust," ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) lõuna portfellijuht Peeter Karja.

Majutuskohti tuleb hoonesse 200 ringis. Praeguse kava järgi tuleb hoonesse kuus korrust ja maja pindala on umbes 5500 ruutmeetrit.

Planeerimisse on kaasatud ka Tartu linn. Ehitajat otsiti alliansshankega, mis on Eestis veel üsna uudne hankeviis. Kui senise hankesüsteemi järgi võis ette tulla olukordi, kus ehitus kujuneb planeeritust oluliselt kallimaks, siis alliansshanke puhul vastutavad ehituse hinna eest kõik osalised. Piltlikult öeldes, kui ehitus läheb üle eeldatud määra, siis ehitaja kasum väheneb. Kui aga ehitus peaks kujunema soodsamaks, kui algselt planeeritud, siis saab näiteks kaitseinvesteeringute keskus üle jäänud raha investeerida mujale. Sedasorti vastutuse jagamine eeldab ka seda, et ehitaja on varakult kaasatud ning saab kaasa rääkida projekteerimisel.

Tartu linnaarhitekt Jiri Tintera sõnul on linnaplaneeringu mõttes uus hoone oluline.

"Me peame arvestama, et me nüüd seisame alal, mis oli veel hiljuti tervikuna sõjaväe käes ja hetkel on siin väga palju vaba ruumi. Me oleme kesklinnast üldse mitte kaugel, raekoja plats on siit natuke üle kilomeetri. Ehk see ala kindlasti tulevikus oluliselt muutub, siia tuleb palju rohkem uusi funktsioone. See hoone, mis riigi kaitseinvesteeringute keskus ehitab, peab kuidagi näitama suunda, kuidas tulevane hoonestus siin näeb välja, mis on need põhimõtted, mida teised hooned järgivad. Selles mõttes on see väga oluline hoone, et ta on esimene olulisem avalik hoone, mis siia tuleb," rääkis Tintera.

Kontoripinnad, mis uude hoonesse kolimisel vabanevad pannakse oksjonile ning ühe pinna saab endale Tartu Maarja kool. Maja peaks valmis saama kahe aasta jooksul ning maksma läheb see ligi 10 miljonit eurot.