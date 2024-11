Riia tähistab valgusfestivaliga vabariigi aastapäeva

Lätlased tähistavad esmaspäeval toimuvat riigi 106. aastapäeva valgusfestivaliga "Särav Riia". Enamik installatsioone on valminud just selleks festivaliks ja näha saab paljusid erinevaid valguskunsti tehnilisi võimalusi.

Paugutamise ja võimsa ilutulestiku aeg näib vähemalt Läti jaoks läbi olevat, küll aga võidavad järjest enam populaarsust valgusrajad ja -installatsioonid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vabadussamba ümbrus ja Riia kanal on mattunud Läti lipu punasesse värvi. Valgusfestival "Särav Riia" toimub tänavu 13. korda, ehkki vahepeal oli mitmeaastane paus.

Seekord pakuvad kunstnikud 25 tehniliselt väga erinevat, kuid siiski valgusele keskenduvat installatsiooni, mida näeb jalutuskäigul Vabadussamba juurest läbi vanalinna ja üle Daugava Arkaadia pargini välja.

Ka Võidu park, kus veel mõne aasta eest kõrgus Vene sõjameeste sammas, on nüüd jälle lätlaste kogunemiskoht. Rahvusraamatukogu juurde päikesetõusu kujutava installatsiooni teinud kunstnikud avastasid, et samamoodi väljendasid lätlased oma tulevikulootusi ka sajandi eest.

"Olime väga üllatunud, kui selgus, et 1930-ndatel aastatel oli Riia tulvil valgusinstallatsioone. Kui me selle avastasime, võtsime ühe päikesele pühendatud installatsiooni ja täiendasime seda kaasaegsete tehniliste võimalustega uueks tööks," rääkis valguskunstnik Reinis Smiltens.

Läti rahvale meeldib pühade ajal kokku saada ja valgusfestival seda võimalust pakub. Esmaspäevase pidupäeva eel on Riias toimumas ka palju kontserte. Ja esmaspäeval on ürituste keskmes kaitseväe paraad.

"Tänavuse festivali teema on valguse aeg. Meie üleskutse nii kunstnikele kui ka pealtvaatajatele on saada valguse käes ühiselt kokku ja mõelda meie tulevikust positiivselt. Teame, et elame keerulisel ja pingelisel ajal, kuid valguskunstnikud saadavad oma tööde kaudu kindlasti helgeid sõnumeid," lausus Riia valgusfestivali kuraator Diana Civle.

Valguskunstnikke on Lätis juba kümneid, see valdkond paelub paljusid noori. Palju viiteid võib festivalil leida järjepidevusele, nagu Toomkiriku väljakul, raadiomaja ees, kus meenutatakse, et Läti raadio saab järgmisel aastal sajandivanuseks.