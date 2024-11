Oluline esmaspäeval, 18. novembril kell 7.00:

- Zelenski kauglöökide lubamisest: raketid räägivad ise enda eest;

- Poola hinnangul on raketid Venemaa vastu keel, mida Putin mõistab;

- Moskva linnapea teatas mitme drooni allatulistamisest;

- Vene raketirünnakus Sumõle hukkus 10 ja sai viga üle 50 inimese;

- ÜRO juht mõistis hukka Venemaa õhurünnakud Ukraina vastu;

- Põhja-Korea andis Venemaale ligi 70 raketi- ja suurtükisüsteemi;

- ÜRO: Venemaa rünnakutes sai oktoobris Ukrainas surma 183 tsiviilisikut;

Zelenski kauglöökide lubamisest: raketid räägivad ise enda eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kommenteerides USA antud luba kasutada rakette Venemaa territooriumi ründamiseks, et sellistest asjadest ei teatata, kuna raketid räägivad ise enda eest.

"Ukraina tugevdamise plaan on võiduplaan, mida ma olen meie partneritele tutvustanud. Selle üks punkte on meie armee kauglöögivõimekus. Täna räägivad paljud meedias sellest, et oleme saanud loa sellekohasteks tegevusteks. Aga lööke ei anta sõnadega. Raketid räägivad ise enda eest," ütles Zelenski vastuseks palvele kommenteerida pühapäeva pärastlõunal levima hakanud teateid.

Täpsemalt Ukraina riigipea teemat ei avanud.

President Joe Bideni administratsioon tühistas piirangud, mis takistasid Ukrainal USA-st saadud relvadega sügavale Venemaa territooriumile lööke anda, vahendas meedia pühapäeval kolme väidetavalt asjaga kursis olevat allikat. Kui esmalt märkis ajaleht The New York Times, et Kiievile anti luba kasutada rakette ATACMS ainult Venemaa Kurski oblastis, kus sõdivad ka Põhja-Korea sõdurid, siis hiljem lisasid allikad, et Biden võib anda loa kasutada rakette ka löökide andmiseks teistesse kohtadesse Venemaa territooriumil.

Poola hinnangul on raketid Venemaa vastu keel, mida Putin mõistab

Poola tervitas pühapäeval uudist, et USA president Joe Biden andis Ukrainale loa kasutada kaugmaarakette Venemaal asuvate sõjaliste sihtmärkide vastu, mida Kiiev on juba kuid nõudnud.

"Biden vastas keeles, millest Venemaa president Vladimir Putin aru saab," postitas välisminister Radoslaw Sikorski sotsiaalmeedias.

USA ametistlahkuv president Biden annab esimest korda Ukrainale loa kasutada Washingtoni tarnitud kaugmaarakette löökide andmiseks Venemaa territooriumile, teatasid pühapäeval mitmete meediakanalite allikad.

Poola peaminister Donald Tusk rõhutas varem päeval, et telefonikõned ei peata Venemaa sõda Ukrainas. Tusk tegi märkuse kaks päeva pärast seda, kui Saksa kantsler Olaf Scholz pidas telefonivestluse Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.

"Keegi ei peata Putinit telefonikõnedega. Eelmisel ööl aset leidnud rünnak, üks suurimaid selles sõjas, tõestas, et telefonidiplomaatia ei saa asendada kogu lääne tõelist toetust Ukrainale," sõnas Tusk.

Scholz kinnitas pühapäeval oma riigi toetust Ukrainale ning rõhutas, et ühtegi otsust sõja lõpetamise asjus ei tehta ilma Kiievita.

"Ukraina saab meiega arvestada ja ühtegi otsust ei tehta Ukraina selja taga," rõhutas kantsler Berliini lennujaamas enne äralendu G20 tippkohtumisele Rio de Janeiros.

Moskva linnapea teatas mitme drooni allatulistamisest

Venemaa õhutõrje tulistas ööl vastu esmaspäeva Moskva äärelinnas mitu drooni alla, teatas linnapea Sergei Sobjanin.

Vähemalt üks droon tulistati alla linna Ramenski linnaosa kohal, teine ​​aga Pavlovski Posadi linnaosa kohal kohaliku aja järgi kella 4.30 paiku öösel, väitis Sobjanin.

Väidetav rünnak Venemaa pealinnale leidis aset järgmisel ööl pärast seda, kui Venemaa oli korraldanud ööl vastu pühapäeva laiaulatusliku raketi- ja droonirünnaku erinevatele Ukraina linnadele, milles hukkus vähemalt seitse tsiviilisikut ja sai vigastada vähemalt 19 inimest.

Venemaa on viimastel kuudel suurendanud ründedroonide kasutamist, sihtides alates septembri algusest peaaegu iga päev Ukraina linnasid. Ukraina õhuvägi teatas varem, et Venemaa saatis 2024. aasta augustist oktoobrini Ukraina vastu vähemalt 4300 Shahed-tüüpi ründedrooni ja nendega sarnaseid droone.

Ukraina on rünnanud oma droonidega Venemaal peamiselt naftataristut, kaitsetööstuse ettevõtteid ning sõjalisi objekte.

10. novembril tulistas Venemaa õhutõrje Ukraina suurimas droonirünnakus Venemaa pealinnale alla 70 Ukraina drooni, sealhulgas 34 neist Moskva oblastis. Seal sai rünnakus vigastada vähemalt üks inimene.

Päev enne suurimat rünnakut Moskva vastu korraldas Venemaa 9.-10. novembril Ukrainale oma suurima öise droonirünnaku, mille käigus Ukraina õhuruumi sisenes 145 drooni.

Vene raketirünnakus Sumõle hukkus 10 ja sai viga üle 50 inimese

Vene relvajõudude korraldatud raketirünnakus Sumõ linnale Ukraina kirdeosas hukkus kümme inimest, nende seas kaks last ning üle 50 inimese sai vigastada.

Linna üht elurajooni tabas pühapäeva õhtul Vene ballistiline rakett ning see tekitas tõsiseid purustusi ühele kortermajale ning väiksemaid veel mitmele, teatas Sumõ linnapea Artjem Kobzar.

"Kahjuks on üks elumaja tugevalt kahjustada, aknad on purustatud, palju on vigastatuid. Rakett kukkus maja hoovi – kõigi ümberkaudsete majade aknaklaasid on katki. Politsei ja päästjad evakueerivad inimesi," kirjutas Kobzar hilisõhtul sotsiaalmeedias.

Hiljem mainis rünnakut ka president Zelenski, kes tõdes, et üheksakordses hoones on hukkunuid, nende hulgas ka lapsed. "Saadan oma kaastundeavalduse nende peredele ja lähedastele. Ründaja peab vastutama süütute inimeste tapmise eest," märkis Zelenski.

Keskööl teatas Sumõ oblasti sõjaline administratsioon, et kokku sai raketirünnakus kahjustada kümme hoonet, hukkus kümme inimest, sealhulgas 9-aastane poiss ja 14-aastane tüdruk ning 52 inimest sai plahvatuses viga.

ÜRO juht mõistis hukka Venemaa õhurünnakud Ukraina vastu

ÜRO peasekretär António Guterres mõistis pühapäeval hukka Venemaa õhurünnakud Ukraina vastu, mis tema sõnul olid mõeldud energia- ja muu kriitilise tsiviilinfrastruktuuri hävitamiseks.

"Peasekretär mõistab Venemaa laiaulatuslikud õhulöögid hukka," ütles tema pressiesindaja Stephane Dujarric avalduses.

"Rünnakute suunamine tsiviilisikute ja tsiviilobjektide vastu on rahvusvahelise humanitaarõigusega keelatud. Kõik sellised rünnakud on vastuvõetamatud ja peavad viivitamatult lõppema," lisas Dujarric.

Venemaa rünnakutes sai oktoobris Ukrainas surma vähemalt 183 ja vigastada 903 tsiviilisikut, teatas pühapäeval inimõiguste olukorda Ukrainas jälgiv ÜRO vaatlusmissioon (HRMMU). Nagu märgitud, siis intensiivistasid Venemaa relvajõud oktoobris oma kaugmaarelvade rünnakuid kogu riigis ja kuu jooksul on tehtud enam kui 1900 õhulööki.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas pühapäeval Venemaa ulatuslikku raketi- ja droonirünnakut Ukrainale kohutavaks ja lisas, et Kiiev võib loota ühenduse abile.

"Oleme näinud kohutavaid rünnakuid, mida Venemaa Ukraina vastu korraldas hävitades tsiviilenergia infrastruktuuri ja uskumatult palju inimelusid," ütles von der Leyen Brasiilia väljaandele Globo News antud intervjuus saabudes Rio de Janeirosse ühenduse G20 tippkohtumisele.

"Seisame Ukraina kõrval nii kaua, kui vaja. Toetame Ukrainat sel talvel just energiataristu osas. Ukraina võib meie peale loota," ütles von der Leyen.

Ukraina rakendab esmaspäeval kõigis oblastites elektritarbimise piiranguid, kuna Venemaa pühapäevane ulatuslik raketi- ja droonirünnak kahjustas riigi energiataristut, teatasid võimud.

"Homme, 18. novembril, on kõik oblastid sunnitud rakendama tarbimist piiravaid meetmeid," teatas energiaministeerium sotsiaalmeediapostituses. "Piirangute ajutise taaskehtestamise põhjus on elektrirajatiste kahjustada saamine tänases massilises raketi- ja droonirünnakus," lisati teadaandes.

Põhja-Korea andis Venemaale ligi 70 raketi- ja suurtükisüsteemi

Põhja-Korea on viimastel nädalatel andnud Venemaale ligi 50 iseliikuvat suurtükisüsteemi M1989 Koksan ja 20 mitmikraketiheitjat, millest osa on paigutatud Kurski oblastisse, vahendas uudisteportaal Ukrinform väljaande Financial Times (FT) informatsiooni. FT viitas artiklis allikana Ukraina luurele.

Märgitakse, et Ukraina ametiisikud andsid relvade kohta teavet pärast seda, kui sotsiaalmeedias jagati fotot Põhja-Korea suurtükkidest, mida analüütikud tuvastasid kaadritel, mis tehtud Venemaal asuvas Krasnojarski oblastis. Fotol oli näha mitut maskeerimisvõrgu all olevat suurtükki, mida veetakse raudteel lääne suunas.

Kõnealused suurtükisüsteemid on võimelised tulistama mürske kuni 60 km kaugusele. M1989 haubitsad on veidi täiustatud versioonid algupärastest M1979 mudelitest, mida toodeti esmakordselt 1970. aastate lõpus ning mida Pyongyang tarnis Iraani ja Iraagi sõja ajal Teheranile.

Moderniseeritud mitmikraketiheitjad konstrueeriti Nõukogude Liidu iseliikuva 220-mm BM-27 Uragan MLRS baasil. Mais teatas Põhja-Korea, et on edukalt katsetanud täiustatud süsteemi. Ukraina kõrge ametnik ütles Financial Timesile, et Pyongyang püüab nüüd relvasüsteeme lahingutegevuses katsetada.

Nagu Ukrinform varem teatas, siis ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et Põhja-Korea on juba saatnud Venemaale Ukraina vastu peetavaks sõjaks suurel hulgal relvi, mille seas vähemalt 3,5 miljonit 155-mm suurtükimürsku, aga ka rakette. Ukraina poolel on meediakanali andmetel kõik tõendid tarnete tõendamiseks.

Pentagoni andmetel viibib praegu Kurski piirkonnas enam kui 10 000 Põhja-Korea sõdurit, et aidata Venemaal jätkata sõjategevust Ukraina vastu.

ÜRO: Venemaa rünnakutes sai oktoobris Ukrainas surma 183 tsiviilisikut

Venemaa rünnakutes sai oktoobris Ukrainas surma vähemalt 183 ja vigastada 903 tsiviilisikut, teatas pühapäeval inimõiguste olukorda Ukrainas jälgiv ÜRO vaatlusmissioon (HRMMU).

Nagu märgitud, siis intensiivistasid Venemaa relvajõud oktoobris oma kaugmaarelvade rünnakuid kogu riigis ja kuu jooksul on tehtud enam kui 1900 õhulööki.

Raporti kohaselt on Ukrainas alates 24. veebruarist 2022 kuni 31. oktoobrini 2024. aastal Venemaa rünnakutes tapetud 12 162 tsiviilisikut ja 26 919 saanud vigastada.

Aruandes rõhutatakse, et tsiviilohvrite koguarv on tegelikkuses tõenäoliselt palju suurem linnades, kus 2022. aasta Venemaa relvarünnaku alguses toimus pikaajaline intensiivne vaenutegevus.