Endine Põhja-Tallinna vanem läks tööle Maardu haridusosakonna juhatajaks

"Olen töötanud Maardu linnavalitsuses haridusosakonna juhatajana alates septembrist. Minu ametisse asumise eelduseks oli avaliku konkursi edukas läbimine, mille käigus otsiti kandidaati, kellel oleks vastav haridus ja kogemus," ütles Pihlap ERR-ile.

"Haridusosakonna juhataja ametikohale kandideerimine oli minu teadlik otsus, sest hariduse valdkond on mulle südamelähedane ning soovin oma teadmiste ja oskustega panustada hariduse edendamisse Maardus," lisas ta.

Pihlap rõhutas, et seoses eestikeelsele õppele üleminekuga on hariduse juhtimine ja arendamine praegu eriti tähtis. "Minu peamine eesmärk on aidata Maardu koole ja lasteaedu selles protsessis, pakkudes tuge nii õpetajatele, õpilastele kui ka peredele. Tegutseme selle nimel, et üleminek kulgeks sujuvalt ja kõigi huvidega arvestavalt, et meie laste hariduskvaliteet sellest ainult võidaks," sõnas ta.

Noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialistina on tööle asunud Keskerakonna noortekogu juht Dmitriy Fadin, kes kuulub ka Keskerakonna juhatusse.

"Dmitriy Fadin liitus Maardu linnavalitsusega haridusosakonna noorsootöö- ja huvihariduse peaspetsialistina enne mind 1. augustist, samuti avaliku konkursi tulemusel," ütles Pihlap.

Maardu linnapea on Aurika Sin-Kerra (Keskerakond) ja volikogu esimees Ailar Lyra (Keskerakond).