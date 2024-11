Otse kell 13.15: erikomisjonid arutavad Rail Balticu rahastamist

Istungile on kutsutud on Läti parlamendi Rail Balticu uurimiskomisjoni esimees Andris Kulbergs, kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets, Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse esimees Anvar Salomets, riigikontrolör Janar Holm ning riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu viitas, et suvel nentisid kolme Balti riigi riigikontrollid ühisaruandes, et Rail Balticu projekti edasiliikumine on ohus, sest seitsme aastaga on selle hinnanguline maksumus kordades tõusnud.

"Vaja on selle projekti puhul saada rahastamissegaduses minimaalne arusaam kulude planeerimise allikate kohta ning reaalne arusaam, kuidas Läti kavatseb oma osa projektis realiseerida," märkis ta.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti sõnul tuleb tagada, et avalikku raha kasutataks vastutustundlikult kõigis kolmes Balti riigis ning selleks tuleb ka parlamentidel omavahel koostööd teha.