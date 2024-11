Presidendile hakkab kommunikatsiooninõu andma Hannes Hamburg

"Presidendi sõnas on jõud. Minu ülesanne on anda panus selle sõna senisest veel mõjusamaks tegemisel nii riigi sees kui väljas. Presidendil on omad väärtused ja keskne roll ühiskonna tasakaalustaja ja lepitajana, targa rahva eneseteadvuse hoidmisel ja kasvatamisel Eestile olulistel aegadel," ütles Hamburg presidendi kantselei pressiteate vahendusel.

Hamburg on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala ning kaitsnud Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis kultuuriteooria magistrikraadi. Ta on kommunikatsioonibüroo Hamburg ja Partnerid asutaja.

Hamburg asus Karise nõunikuna tööle osalise töökoormusega.

President Alar Karisel on kaheksa eri valdkondade nõunikku. Varem oli Karise kommunikatsiooninõunik Indrek Treufeldt, kes suvel lahkus ametist.