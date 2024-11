Järvamaa omavalituste ühinemist on takistanud poliitiline ebastabiilsus

Seitse aastat tagasi tuli toonane Järva maavanema Alo Aasma välja ideega ühendada Järvamaa kolm omavalitsust üheks vallaks, aga siis valijad seda mõtet ei toetanud. Nüüd on selgunud, et Järvamaa omavalituste ühinemist on takistanud sagedased juhivahetused ja poliitiline ebastabiilsus omavalitsustes.

Ülemaakondlik valimisliit Suur-Järvamaa loodi 22. mail 2017 toonase maavanema Alo Aasma eestvedamisel eesmärgiga Järvamaa kõik kolm omavalitsust ühendada. Suur-Järvamaa sai 2017. aasta valimistel Järva vallavolikogus neli kohta, Paide linnas aga kolm ja Türil volikogusse ei pääsenud.

2021. aastal Suur- Järvamaa iseseisva nimekirjaga kohalike volikogude valimistel enam ei kandideerinud. Praegu regionaal- ja põllumajandusministeeriumi asekantslerina töötav Alo Aasma on jätkuvalt seda meelt, et Järvamaa omavalitsuste ühinemisele alternatiivi pole.

"Tänased omavalitsuste toimepiirkonnad on de facto palju suuremad kui vallapiirid. Ja see on jätkuvalt ainuke möödapääsmatu variant, mis tuleks minu arvates ära teha," rääkis Aasma ERR-ile.

Kuigi valimised on vähem kui aasta pärast, leiab Aasma, et hea tahte korral jõuaks ühinemise ära teha siiski juba koos eelseisvate kohalike valimistega.

"Teoreetiliselt oleks võimalus see veel ära teha. Ja isegi, kui juhtub niimoodi, et jääbki natuke nagu aega puudu, aga see tahe on olemas, siis tegelikult liituda saab ka vahepealsel perioodil. Ei pea seda nüüd tingimata nelja aasta võrra kohe edasi lükkama," selgitas Aasma.

Kolmele Järvamaa omavalitsusele kuuluv sihtasutus Järvamaa juhib ühistegevusi maakonnas. Juhatuse liige, endine Türi vallavanem ja praegune riigikogu liige Pipi-Liis Siemann ütleb, et valdade ühinemise teemat pole viimasel ajal arutatud. Küll aga leiab ta, et koostöö omavalitsuste vahel peaks olema palju tihedam.

"Ma ei ole kuulnud, et keegi oleks väga huvitatud. Aga usun, et selleks on ka põhjus. Eelmised ühinemised ei ole väga kaugel ja paljudes omavalitsustes on olnud tõsised tööd sellega, et praegused valla ja linna piirid viia ühele tasemele, ühtlustada teenused. Ehk et kodus on tööd piisavalt ja võib-olla pole olnud aega naabrite poole pilku visata. Tundub, et võiks olla aeg küps pärast järgmisi valimisi võib-olla ka nendele koostööteemadele rohkem keskenduda," rääkis Siemann.

Järva vallavanem Toomas Tammik nõustus Siemanni öelduga ja lisas, et Järvamaa omavalituste ühinemist on takistanud ka poliitiline ebastabiilsus omavalitsustes.

"Me kõik teame et Türil ja Paides on väga palju võimu vahetunud selle perioodi sees. Ma arvan, et see saab seda kiiremini toimuma, kui tekib ka selline teatav poliitiline stabiilsus," tõdes Tammik.

Aasma hinnangul peaksid initsiatiivi ühinemiseks haarama Järvamaa kolme omavalitsuse juhid, eelkõige aga maakonnakeskus Paide.

"Võib-olla oleks just maakonnakeskus see, kes tõesti tajudes, et see vastuseis ei ole selline nagu see 2017 oli, võiks selle teema üles võtta ja omavalitsusjuhtidega läbi rääkida," leidis Aasma.