Oluline teisipäeval, 19. novembril kell 7.20:

- USA lubas lähipäevil teatada täiendavast abist Ukrainale;

- Waltz: luba löökideks Venemaa pihta on samm eskalatsiooniredelil;

- Ekspert: kauglöökide loas saab olla kindel, kui raketid juba lendavad;

- Borrell: Euroopa on lõpuks täitnud miljoni mürsu lubaduse;

USA lubas lähipäevil teatada täiendavast abist Ukrainale

Ameerika Ühendriigid teatavad lähipäevil täiendavast julgeolekuabist Ukrainale, ütles USA suursaadik ÜRO juures Linda Thomas-Greenfield esmaspäeval, kui ÜRO märkis ära teisipäeval täituvad 1000 päeva möödumise Venemaa täiemahulise sõjalise sissetungi algusest Ukrainas.

Thomas-Greenfield kutsus ka teisi riike üles toetama Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski esitatud rahuvalemit. Tema sõnul peavad ukrainlased saama tagatise, mida nad väärivad.

Veelgi enam, rahu Ukrainas peab olema õiglane ja jätkusuutlik ning austama täielikult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, rõhutas ta.

Ja Venemaa peab oma kuritegude ja ÜRO põhikirja rikkumiste eest vastutama, märkis USA suursaadik.

Thomas-Greenfield kutsus ka Hiinat lõpetama sõja õhutamist Euroopa mandril ja Venemaa sõjaliste jõupingutuste toetamist.

"Ja lubage mul öelda, et kui see sõda on lõppenud, kontrollib suveräänne, iseseisev, demokraatlik Ukraina oma rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumi ja jätkab oma teed ühinemiseks Euro-Atlandi institutsioonidega nagu NATO," rääkis saadik.

Thomas-Greenfield ütles, et Ukraina toetamine USA kongressis ja mujal ei saa ega tohiks olla parteiline küsimus ning et demokraatia ja inimõiguste eest seismine on kõrgem politikaanlusest ja peaks kestma kauem kui ükskõik milline juht.

Waltz: luba löökideks Venemaa pihta on samm eskalatsiooniredelil

USA vabariiklane Mike Waltz, kellest järgmiseks presidendiks valitud Donald Trump kavatseb teha oma riikliku julgeoleku nõuniku, nimetas luba anda rakettidega ATACMS lööke Venemaal asuvate sihtmärkide pihta järjekordseks sammuks eskalatsiooniredelil.

Poliitik märkis, et president Joe Bideni administratsioon tühistas keelu löökidele Venemaa territooriumi pihta vastuseks Põhja-Korea relvade ja kümnete tuhandete sõdurite saatmisele Ukraina rindele.

Fox Newsi eetris esinenud Waltz nimetas ka muid selle sõja eskalatsiooninäitajaid: "Nüüd teatab Lõuna-Korea, et võib ühineda [sõjategevusega]. Hiina ostab Iraanilt naftat sentide eest. Iraan kasutab seda rakettide ja droonide saatmiseks Venemaale, mis seejärel tabavad Ukraina kriitilist taristut."

Tema sõnul on luba löökideks Venemaa pihta taktikaline areng, samas kui Trump on väidetavalt keskendunud suurele strateegiale sõja lõpetamiseks. "Kuidas saada mõlemad pooled laua taha, et see sõda lõpetada? Mis on lepingu aluseks ja kes selle laua taga istub? Selle kallal hakkame president Trumpiga kindlasti tööd tegema," lisas ta.

Ekspert: kauglöökide loas saab olla kindel, kui raketid juba lendavad

Seda, et Ukraina on saanud loa kasutada löökideks Venemaa territooriumi pihta 300-kilomeetrise tegevusraadiusega rakette ATACMS, saab kindlalt öelda alles siis, kui need raketid päriselt Venemaa poole lendavad, vahendas portaal Unian teisipäeval sõjalise eksperdi, Ukraina kaitseväe reservpolkovniku Roman Svitani öeldut.

Tema sõnul võib olla tegemist infooperatsiooniga, et Vene diktaator Vladimir Putin "jookseks läbi rääkima".

"Seda on juba juhtunud – kui nad teatasid lennukite üleandmisest meile ja muust taolisest. Nüüd võib olukord olla sarnane.... Niipea kui ilmus teave, et saime selle loa, sõitis Putin kohe Kremlisse. See tähendab, et kui neid rakette pole veel kasutatud, võib ta proovida seda luba tühistada ja midagi vastu pakkuda," usub analüütik.

Samal ajal ütles Svitan, et kui Ukraina jõuab Venemaa territooriumil neid relvi kasutada, on Trumpil raske seda õigust piirama hakata, sest see juba leiab aset ja kõik tema argumendid saavad olema tühised.

"Kui ta ei taha kasutada oma vanu argumente ja lihtsalt blokeerib selle loa, siis osaleb ta otseselt Ukraina okupeerimises, Ukraina rahva genotsiidis. On ebatõenäoline, et ta läheb selle peale," leidis Svitan.

Borrell: Euroopa on lõpuks täitnud miljoni mürsu lubaduse

Euroopa Liit on lõpuks täitnud oma lubaduse anda Ukraina kaitseväele üle miljon mürsku, ütles EL-i välisteenistuse juht Josep Borrell. Algatuse initsiaator oli Eesti ning EL-i riigid leppisid selles kokku eelmise aasta 23. märtsil lubades siis küll täita võetud kohustus 12 kuu jooksul.

Borrelli sõnul on Kiiev saanud Euroopa partneritelt relvi juba 45 miljardi euro väärtuses ning liitlased koolitavad talve lõpuks välja ka 75 000 Ukraina sõdurit. Samas leiab Borrell, et praegune toetuse tase on olukorra parandamiseks lahinguväljal siiski ebapiisav.

"Me anname Ukrainale küllalt, et vastu pidada, ja mõnikord isegi vähem, samas kui Venemaa on seadnud kogu oma majanduse sõjaaja rööbastele ning loodab Põhja-Korea ja Iraani tingimusteta toetusele. Peame oma abi suurendama ja loobuma punaste joonte kehtestamise poliitikast Ukraina kaitsjatele," rõhutas Euroopa Komisjoni välispoliitika kõrge esindaja.

Ta märkis, et ukrainlased vajavad hädasti rohkem õhutõrjet ja laskemoona, aga ka kaugmaarelvi ning luba löökideks sügavale Venemaa territooriumile.

"Jah, Euroopa riigid võiksid teha rohkem. Kui me arvestame oma sõjalist abi elaniku kohta, siis see on alla kahe euro ühe eurooplase kohta. Muidugi on Ukraina vabadus ja Euroopa julgeolek palju rohkem tassi kohvi nädalas. Venemaa võit läheks Euroopale kahtlemata palju rohkem maksma," lisas ta.