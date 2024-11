Abhaasia president nõustus tagasi astuma

"Selleks, et säilitada riigis stabiilsus ja põhiseaduslik kord... astun tagasi Abhaasia vabariigi presidendi kohalt," ütles separatistliku moodustise juht Aslan Bžanija sõnumirakenduses Telegram tehtud postituses.

Tema otsus tagasi astuda sõltub meeleavaldajatega sõlmitud kokkuleppest, mille kohaselt vabastavad nad presidendi lahkumise järel reedel hõivatud parlamendi, valitsuse ja presidendi tööruumid.

Venemaa uudisteagentuur RIA Novosti teatas, et protestijad hakkasid lahkuma presidendi administratsiooni läheduses asuvalt väljakult. Meeleavaldajad on lisaks valitsushoone hõivamisele pealinnas Suhhumis ka teid blokeerinud.

Bžanija tagasiastumisavaldus esitatakse parlamendile teisipäeval, presidendi kantselei avaldatud kokkuleppe kohaselt määratakse presidendi kohusetäitjaks tema asetäitja.

Kaukasuse mägede ja Musta mere vahel asuvas vabariigis puhkesid läinud nädalal harukordsed meeleavaldused Moskvaga sõlmitud majandusleppe pärast. Oma loodusliku ilu poolest tuntud Abhaasia elanikud kardavad, et Venemaaga kavandatud investeerimisleping võib piirkonna täita Vene raha eest ehitatud elamukompleksidega ning lubada rikastel venelastel kokku osta kõik kaunimad paigad.

Suurem osa maailmast tunnustab Abhaasiat Gruusia territooriumina, kuid see lahkus Gruusia valitsuse alt juba 1990ndate alguses peetud sõja järel ning on faktiliselt olnud Venemaa kontrolli all alates 2008. aasta lühikesest sõjast Moskva ja Thbilisi vahel.

Venemaa soovitas reedel oma kodanikel mitte reisida Abhaasiasse, mis on venelaste traditsiooniline puhkusekoht.