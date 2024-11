Otse kell 11: Eesti Panga president finantssektori olukorrast

Pressikonverentsil tuleb juttu sellest, kuidas majanduskasvu viibides saavad pered ja ettevõtted hakkama oma laenumaksetega; milline on Eesti eluasemelaenuturu olukord kinnisvaraturu madalseisu taustal; kuidas on pankade kapitaliseeritus muutunud pärast seda, kui suuremad pangad on teinud erakorralisi dividendimakseid; milline on keskpanga hinnang finantsstabiilsusele ning milliseid otsuseid Eesti Pank selle tagamiseks teeb.