Leedu president arutas Trumpiga kaitseteemasid ja Ukraina toetamist

Nauseda õnnitles Trumpi valimisvõidu puhul, rõhutas Vilniuse ja Washingtoni strateegilise partnerluse olulisust ning kinnitas Leedu kindlat pühendumust riigikaitsele, öeldakse kantselei pressiteates.

Samuti kinnitas Nauseda Trumpile, et Leedu loob USA vägede alaliseks viibimiseks riigis parimad võimalikud tingimused.

"Tänan Ameerika Ühendriikide presidendiks valitut Leedule öeldud soojade sõnade eest ja tema jõupingutuste eest kaitse tugevdamisel," ütles Leedu president pressiteates.

"On hea teada, et Trump on hästi kursis piirkonna julgeolekuolukorraga ja Ukraina energiasüsteemi väljakutsetega, millega riik talve eel silmitsis seisab," lisas ta.

Kaks liidrit arutasid ka toetust Ukrainale ning Venemaa, Hiina, Iraani ja Põhja-Korea koostöö negatiivset mõju rahvusvahelisele julgeolekuarhitektuurile, märgiti pressiteates.

"President avaldas tunnustust USA ametisseasuva administratsiooni kavatsuste üle püüelda rahu läbi tugevuse ja rõhutas vajadust toetada Ukrainat tema võitluses Venemaa agressiooni vastu, piirates sellega ka teiste autoritaarsete režiimide ambitsioone," teatas Nauseda büroo.

President rõhutas Leedu tihedaid kaitsealaseid sidemeid USA-ga, märkides, et kaks riiki on viimastel aastatel sõlminud mitmeid uusi lepinguid relvastuse ja sõjavarustuse soetamiseks.

"Lisaks on Leedu valmis aktiivselt tugevdama oma suhteid USAga äri, innovatsiooni ja energeetika vallas," märgiti avalduses.

USA 47. presidendiks valitud Vabariikliku partei kandidaat Trump astub ametisse 20. jaanuaril.