Katri Raik: ma ei looda Mihhail Stalnuhhini imelisse muutumisse

Kui lugeda tänaseid ajalehti, siis nad kritiseerivad selgelt teie valikut. Raadiosaadetes küsitakse, millega te tegelete? Sotsid peavad teid kaitsma, aga kõik seda teha ei taha. Need pole minu mõtted, vaid ma peegeldan seda toimuvat. Kas selline valuline reaktsioon tuleb teile üllatusena?

Päris üllatusena see muidugi ei tule. Aga eks eilsel pressikonverentsil Mihhail Stalnuhhini poolt välja öeldu, mida ka peegeldas minu kehakeel, kui seda videot vaadata, selle kohta tuleb ilmselt kasutada sõna "räige". Seal kõlas mõttekäike ja ütlemisi, mis tänasesse päeva kindlasti ei sobi.

Nii et olukord on keeruline. Mul kahjuks ei ole õnnestunud Mihhail Stalnuhhiniga täna hommikul ühendust saada, et temaga rääkida.

Öelge ausalt, kui te seal pressikonverentsil eile olite ja kus uue liidu sünnist teatati, seal Stalnuhhin hakkas ühel hetkel vene keeles rääkima. Kas teil polnud tunnet või mõtet, et tõusete lihtsalt püsti ja lähete ära?

Ei, sellist mõtet mul kindlasti ei olnud, sest ma olin sinna täiesti teadlikult läinud. Ja kui sa oled kuskile supi sisse astunud, siis tuleb selles supis olla ja õigel ajal sellest ka välja astuda. Nii et eile tuli kindlasti istuda lõpuni ja ära kuulata.

Õnneks ei olnud kõik tavalisele vene keelt mitte hästi oskavale inimesele aru saada. Seal kõlas ka üks märkimisväärne roppus. Nii et oli päris keeruline 40 minutit, seda ma pean küll ütlema.

Ma saan aru, et te ei oodanud algusest peale seda, et teete Stalnuhhiniga koalitsiooni ja kõik aplodeerivad, et lõpuks ometi Narva on taas Katri Raiki juhtida. Ometi te võtsite selle sammu ette. Miks teile seda kõike vaja oli?

Meil olid kahed läbirääkimised. Veel kord tahan rõhutada, et meie ei läinud kellegagi läbi rääkima. Kõigepealt tulid Aleksei Jevgrafov ja Jaan Toots läbi rääkima ja siis nädala pärast liitus praeguse fraktsiooni Narva Mihhail Stalnuhhini pool.

Need läbirääkimised Stalnuhhiniga sisulistes küsimustes, kaasa arvatud Eesti haridusest, olid tunduvalt mõistlikumad. Narvas on oluline ka hinnata, kui stabiilne on üks või teine pool. Mihhail Stalnuhhini juhitud kooslus on kindlasti stabiilsem. Kindlasti praktilistes küsimustes ka ettearvatavam.

Ei maksa arvata, et sellist meelsust kandvaid inimesi nagu Mihhail Stalnuhhin, on Narvas vähe. Minu meelest võiks see olla üldine äratuskell, et ärme mõtleme Narvale ainult siis, kui Mihhail Stalnuhhin suu lahti teeb, vaid mõtleme Narvale ka muidu. Mihhail Stalnuhhini meelsusega inimesed elavad Narvas, nad elavad meie kõrval ja me peame seda arvestama.

Miks siis tundus nii ilmvõimatu Jaan Tootsi ja Aleksei Jevgrafovi välja pakutud versioon või võimuliit? Selles võimuliidus võeti inimesi fraktsiooni ähvardades. Et kui te ei tule, siis võetakse teilt ära töö. Minu paremat arusaamist mööda on see mõjuvõimuga kauplemine.

Nii et valida oli tõesti vanakuradi ja kuradikeste vahel. Valik oli väga keeruline. Nüüd me oleme siin, kus me oleme.

Katri Raik Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Ma saan aru, et see seis on suhteliselt habras. Ajal, mil me seda intervjuud salvestame, on Delfi pannud üles uudise "Narva uus võimuliit sureb juba enne sündi? Katri Raik: Stalnuhhini poolt pressikonverentsil öeldu oli räige". Milline on see oht või võimalus, et Narva võimuliit sureb juba enne sündi?

Me kohtume täna õhtul oma fraktsiooniga. Meie fraktsiooni inimesed käivad tööl. Meil ei ole võimalik hommikul ega keset päeva kohtuda. Kohtume täna õhtul ja arutame, kuidas edasi liikuda. Ma väga loodan, et mul õnnestub siiski rääkida ka Mihhail Stalnuhhiniga, kohtuda Mihhail Stalnuhhiniga.

Mida me sellel kohtumisel räägime? Eks siis see selgub, kui me kohtume. Nii et vaatame, mis saab edasi. Olukord on habras, see on tõsi.

Aga ma tahan väga rõhutada, et me läksime neid läbirääkimisi pidama või nõustusime Mihhail Stalnuhhini koalitsiooniga seetõttu, et me soovime töötada parema Narva nimel. Olgu selleks siis eestikeelne haridus ja selle kvaliteet. Mida praegune linnavõim on eestikeelse hariduse jaoks teinud? Seesama õnnetu Narva toasoe, mis on meie oma silma all kasvanud niimoodi, et inimesed ei tule sellega toime. Linna kriisiplaan ja valmistumine kõige raskemaks kriisiks, mis võib ees olla. Need on asjad, millega tuleb tegeleda.

Nii et see ei ole võitlus mingi kõrge ametikoha pärast. See on võitlus Narva pärast. See on võitlus parema Narva nimel. Kui see ka läbi kukub, siis vähemalt oleme me proovinud. Ja ma arvan, et see väärib vähemalt ärakuulamist ja mõistmist.

Täna on siin tehtud ka postitusi, kus öeldakse, et Narvat juhiti nii enne teid kui ka pärast teid. Et praegu ei ole eksistentsiaalse oleluse küsimus. Aga teid kuulates saan aru, et mingid otsustavad protsessid on Narvas praegu käsil. Kas see oli Jaan Tootsi suutmatus, mis eelmise võimuliidu kukutas?

Ükski poliitiline jõud ei hävine kuskilt mujalt kui seestpoolt. Narva volikogus on 31 liiget. Volikogu suur enamus, fraktsiooni Narva 21 liiget, ei suutnud vastu võtta ühtegi küsimust või suutsid vastu võtta, siis väga vähe. Neil ei olnud 16 häält. See fraktsioon ei töötanud. Midagi uut töötavat on igal juhul vaja.

Ka linnavõimu ja volikogu koostöö jättis soovida, sest kui linnavalitsus ei võta vastu otsuseid ja neid ei tule volikokku, volikogu ei võta neid päevakorda, siis on midagi kapitaalselt katki. Muidugi kannatab Narva ära need 10 kuud kohalike valimisteni ka Jaan Tootsi linnapeaks olemisega. Muidugi ei juhtu midagi katastroofilist, me lihtsalt kaotame aega.

Katri Raik Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Mihhail Stalnuhhin ütles eilsel pressikonverentsil, et tema on muutumiseks liiga vana. Samas, kas meil mitte pole see aeg, mil on elukestev õpe ja me kõik suudame muutuda. Kas teie loodate, et suudate täna veel Stalnuhhiniga milleski kokku leppida? Ja milles? Kas ta peaks muutuma või lihtsalt peaks natukene aru saama sellest, et võib-olla pole see aeg, kus ise särada?

Kindlasti Mihhail Stalnuhhin ei muutu. See on nüüd täiesti selge. Aga alati on võimalik oma seisukohti selgitada või jääda ka kokkulepitu juurde, et ühte või teist teemat ei tõstatata.

Ma ei looda Mihhail Stalnuhhini imelisse muutumisse. See oleks väga naiivne. Arusaadavalt tahan ma selgitada Mihhail Stalnuhhinile, mis minu meelest eile juhtus. Milles on probleem? Lõpuks on läbirääkimistel ja igasuguste koostöödel algus ja lõpp. Ja isegi väga keerulises olukorras tuleb jääda väärikaks ja tuleb oma partneriga asjad lõpuni selgeks teha. Ma loodan, et see põhimõte on arusaadav.

Kui suur teil see ajaaken on, millal Narva peaks valima järgmise volikogu esimehe ja kui kiire on linnapea valimisega?

Volikogu esimehe umbusaldus on igal juhul päevakorras. See on vältimatu, see toimub sel neljapäeval. Kas uus esimees valitakse või ei valita ja kes valitakse, see selgub neljapäeval. Aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on volikogu esimehe valimiseks aega kaks kuud ja linnapea valimiseks neli kuud. Nii et teatud ajaaken on olemas.

Ma olen kindel, et juba peale meie intervjuu eetrisse minekut või juba ka selle ajal toimuvad veel mitmed paralleelsed läbirääkimised. Ja me võime näha uusi kombinatsioone.

Lõpetuseks, Katri Raik, kas on võimalik, et ühel hetkel hingate sügavalt sisse ja ütlete, et sel korral ma linnapeaks ei hakka. Kui vaadata avalikkuse reaktsiooni, siis avalikkus seda mõtet ju heaks ei kiida?

Jah, see on täiesti võimalik. Aga veel kord, andke aega rääkida fraktsiooniga, andke aega rääkida partneritega. Olukord on ülimalt keeruline ja ma ei saa võtta mitte mingit vastutust Mihhail Stalnuhhini öeldud sõnade eest.

